Alessandro Lequio dedica unas bonitas palabras a Mar Flores tras los ataques de Carlo Costanzia

Alessandro Lequio ha querido echarle un capote a Mar Flores en un momento particularmente duro para ella. La inminente emisión de la entrevista de su vástago en 'De viernes' ha vuelto a poner a la modelo en el centro del huracán mediático. Carlo Costanzia es el último 'hijo de' en sincerarse en el programa de Telecinco que presenta Beatriz Archidona y Santi Acosta. Y promete no dejar indiferente a nadie. Mediaset ha difundido un adelanto en el que el actor comparte un explosivo relato sobre su dura infancia. Aunque no responsabiliza directamente a sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia padre, si les señala. "Probablemente haya llegado a culparles de todo lo que me ha pasado", indica. Unas fuertes que declaraciones que ya han recibido la respuesta del conde italiano.

El capote a ultranza de Alessandro Lequio a Mar Flores: "No me encaja"

El año pasado, Carlo Costanzia saltaba a la actualidad nacional por una denuncia de estafa continuada. Esto a raíz de un negocio de compraventa de coches de alta gama por los que sus clientes pagaban altas sumas pero nunca recibían el modelo. La Audiencia Nacional ratificó la condena de prisión de dos años a mediados de 2023, aunque, por el momento, el joven no ha ingresado en ningún centro para cumplir la pena. Tras varias apariciones en diferentes platós de televisión, el actor de 'Toy Boy' se defendía de las acusaciones y se mostraba como la víctima de una trampa fraguada por su socio.

Ahora, ha decidido volver a la pequeña pantalla por la puerta grande: en el programa que está revolucionando las noches de los viernes. Sus palabras no han sentado bien a Alessandro Lequio, quien mantuvo una relación con la madre del también cantante en 1997. "Mar Flores siempre ha sido una madre muy preocupada por sus hijos", comenzaba diciendo el colaborador en 'Vamos a Ver', para luego echar un capote al padre de Carlo Costanzia. "Es un hombre muy correcto", ha indicado. Pero ahí no quedaba la cosa y el italiano ha decidido explayarse en su explicación, al tiempo que desacreditaba la versión del joven. "No me encajan las palabras de este chico", ha comentado, al tiempo que incidía en lo exagerado que le resulta echarle la culpa a sus padres por tomar la decisión de separarse.

"Señalar a su padre y a su madre es injusto", sentencia el conde italiano

"Crecer en un ambiente de padres divorciados no es ningún problema. Sino la mayoría de la población joven estaría mal y no es así, ¿no?", ha defendido muy enfático Alessandro Lequio. El conde ha zanjado el tema no si antes enfatizar que los señalamientos de Carlo Costanzia respecto a Carlo Costanzia padre y Mar Flores le parecen "injustos". Respecto a esto, el hijo de la modelo comenta en su entrevista a 'De viernes' que sufrió bullying en el colegio por los escándalos que protagonizó su madre en los 90, cuando él era apenas un niño. "Mi infancia fue difícil, nunca ha sido feliz. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre. He vivido la pesadilla de no tener referentes familiares", asegura en el adelanto que ha compartido Mediaset.

Además de hablar del traumático divorcio de sus progenitores, el joven también se sincera en su entrevista en 'De viernes' sobre sus problemas con el consumo de sustancias. Un 'coqueteo' que comenzó a los 10 años a través de los antidepresivos. De acuerdo con Makoke, que le conoce desde niño, sus declaraciones van a atraer cola. "Es el diario de una víctima", calificó la entrevista en 'Así es la vida'. "Este niño ha estado de pequeñito en mi casa alguna vez. Creo que ha sido la víctima de un divorcio traumático. Hay muchas cosas que no se saben de ese matrimonio, de esa madre y de esa relación con ese hijo", sentenciaba la exmujer de Kiko Matamoros. Una postura que contrasta con la de Alessandro Lequio que, en cambio, se posiciona del lado de Mar Flores y su expareja. Con su entrevista Carlo Costanzia toma el relevo de personajes tan reconocibles como Ángel Cristo Jr. o Fran Rivera que también se han despachado a gusto contra su familia.