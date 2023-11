Alessandro Lequio y su durísima crítica a Chenoa tras su separación

Alessandro Lequio ha vuelto a demostrar que es un hombre sin pelos en la lengua. El colaborador se sentado en el plató de 'Vamos a ver' y no ha dudado en opinar sobre la separación de Chenoa y su marido después de un año y medio desde que se dieron el 'sí, quiero'. Aunque ella todavía no se ha pronunciado al respecto, la cantante y Miguel Sánchez Encinas han decidido separar sus caminos por varios factores, según desvelaron desde 'Fiesta'. Uno de ellos sería la dificultad de la convivencia y la aparición de una tercera personas. La pareja lleva semanas sin convivir bajo el mismo techo. La noticia ha sorprendido a los fans de la argentina, pero no, al parecer, al Conde, que le ha dedicado unas duras palabras en pleno directo.

Alessandro Lequio señala a Chenoa directamente por su falta de éxito en el amor: "Es otro fracaso amoroso"

Según ha podido saber revista SEMANA, la ruptura entre Cheona y su, todavía, marido ha sido cordial, aunque llevan sin convivir juntos desde hace semanas. Una separación reciente que explica por qué la exconcursante de 'Operación Triunfo' todavía no se habría quitado su anillo de casada. Se desconocen los motivos que habrían llevado al extinto matrimonio a decir "hasta aquí". Sin embargo, ya empiezan a sobrevolar los rumores de una posible infidelidad. Lo único que se sabe, por el momento, de acuerdo con varias fuentes es que Miguel Sánchez está haciendo todo lo posible por retomar la relación. Al menos, eso es lo que afirma su entorno más cercano.

Nadie se esperaba este desenlace de los acontecimientos a menos de un año y medio de darse el 'sí, quiero'. Chenoa y Miguel tuvieron que aplazar su boda hasta en dos ocasiones debido a la pandemia. Alessandro Lequio no ha dudado en catalogarlo de "otro fracaso amoroso" de la cantante, como si quisiera indicar que los colecciona. Para él es obvio que la artista "no sabe elegir sus parejas", de ahí que sus relaciones no duren, a su parecer, demasiado tiempo. Cinco años llevaba la pareja, entre el noviazgo y su matrimonio.

"Chenoa no sabe elegir pareja", ha sentenciado el colaborador

Pero ahí no ha quedado la cosa. Alessandro Lequio considera que Chenoa no sabe moverse en el terreno amoroso y que le falta criterio para elegir a un 'buen' compañero de vida. Ejemplo de ello (según él), es 'otra' relación "frustrada" con David Bisbal. Y es que, a pesar de que ya hayan pasado cerca de dos décadas desde que los artistas pusieran fin a su romance, todavía hay quienes se remiten a esta ruptura para seguir señalando a la cantante.

"No sabe elegir pareja. No se puede hablar de tiempos y ritmos distintos. Cinco años es tiempo de sobra para entender esto", ha comentado el colaborador de 'Vamos a ver' en relación con la supuesta infidelidad de Miguel Sánchez. Para el italiano, "es muy difícil que en un año de matrimonio surjan terceras personas". Su duro ataque contra Chenoa por su falta de éxito en el amor ha obtenido la reticencia del propio Joaquín Prat. "Pasar por varias relaciones en un síntoma de fracaso", ha sentenciado Lequio. "Tener varias relaciones es tener suerte en el amor", le ha contestado el presentador del programa de Telecinco, tratando de quitar hierro al asunto y de 'descargar' los señalamientos contra la cantante.