Alessandro Lequio lanza un contundente mensaje a Ana Obregón tras el bautizo de Ana Sandra

El pasado domingo, todas las miradas estaban puestas en Alessandro Lequio. La razón: su ausencia en el bautizo de su hija Ana Sandra. Ese día, la presentadora celebró la ceremonia en la iglesia Nuestra Señora de La Moraleja, en Madrid, rodeada de sus hermanos Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, y amigos como Susana Uribarri, Raúl Castillo o Alberto Dugarte. Sin embargo, el italiano no se encontraba entre los asistentes. Muchos se preguntan el porqué de su no asistencia. Estaba invitado, pero declinó formar parte de un día tan especial en la vida de su nieta. Es algo por lo que le han preguntado este lunes en el plató de 'Vamos a ver', donde ha sido muy parco al abordar este delicado asunto. "Me invitaron", ha asegurado cuando Joaquín Prat le preguntaba por el bautizo. Asimismo, ha lanzado un mensaje muy claro a su ex... Un mensaje de cordialidad y tolerancia hacia ella en un momento tan emotivo.

Alessandro Lequio admite que no contestó a Ana Obregón cuando esta lo invitó al bautizo de Ana Sandra

Como es habitual siempre que sale el tena de su nieta Ana Sandra, Alessandro Lequio no tenía ganas de hablar sobre la causa por la que decidió no compartir con Ana un día tan feliz. Cuando esta le mandó la invitación, él no le dio respuesta algina: "No contesto, no va con segundas". A pesar de su silencio, ha dejado claro que respeta las decisiones de su expareja y madre de su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020. "Máximo respeto", ha zanjado, dando así un mensaje de consideración a la actriz y presentadora.

Ana Obregón ha tendido puentes a Lequio: "Las puertas de mi casa están abiertas"

Lo cierto es que muchos se preguntan qué hay tras la ausencia de Alessandro Lequio en el bautizo de Ana Sandra. La pequeña, que cumplirá 9 meses el próximo 20 de diciembre, es hija biológica de su hijo Aless. Pero el colaborador no conoce aún a su nieta, a pesar de los numerosos intentos de la artista de que ambos se conozcan. "Las puertas de mi casa están abiertas. La niña tiene muchas ganas de verte. Le he enseñado fotos tuyas. Es la hija de tu hijo. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y me encantaría que vinieras con María a casa. Aless se lo merece", afirmaba ella el pasado mes de junio. El esperado encuentro no se ha producido aún.

Poco antes de su participación en el programa de Telecinco, Alessandro Lequio tuvo oportunidad de responder a la prensa gráfica cuando se le preguntó por qué no estuvo en el bautizo de su nieta. "No tengo absolutamente nada que decir", decía, con el rostro serio. En más de una ocasión, el italiano ha explicado que todo lo relacionado con su hijo Aless, quien perdió la vida como consecuencia de un sarcoma de Ewing, le provoca un profundo dolor. Esto ha provocado que apenas pronuncie palabra sobre ello

"Todo lo relacionado con Aless es tremendamente triste", confesó Lequio un mes después del nacimiento de la pequeña Ana Sandra

"Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste", expresó el pasado mes de abril, un mes después del nacimiento de su nieta. "Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere".

"Cuando mi hijo murió, el 13 de mayo de 2020, desde el primero momento... todos habéis sido testigos... mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he comentado lo que yo sentía. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respeto a él. Por el máximo respeto que le tengo. No voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido", decía entonces. Dirigiéndose a sus compañeros, concluía la que ha sido una de sus escasas intervenciones mediáticas hablando de su nieta Ana Sandra: "Vosotros me conocéis. Sabéis que soy así. Y sabéis que no voy a cambiar... Entonces, esto es lo único que voy a decir".