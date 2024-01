Alessandro Lequio, contundente en su defensa a Ana Obregón tras la última polémica

Vídeo: EUROPA PRESS.

Alessandro Lequio y Ana Obregón están más distanciados que nunca. Sin embargo, cuando hay alguna polémica que salpica a la actriz, este no duda en sacar las garras por ella. Y que Ana lleva días en el foco mediático porque esta podría no haber ingresado toda la cantidad de dinero que prometió en la Fundación Aless Lequio. La actriz no habría donado, todavía, a la fundación los fondos de sus exclusivas ni del libro 'El chico de las musarañas'. La actriz dijo en todo momento que destinaría los beneficios del libro a la fundación, así como las exclusivas que vendiera a las revistas, como la de la llegada de Ana Sandra o su bautizo. Sin embargo, según declaran, todavía no habría aportado esos ingresos.

Ahora Alessandro Lequio ha querido salir en su defensa y dejar más que claro que Ana Obregón siempre cumple con todas sus obligaciones: "Ana está totalmente implicada en la fundación. Asume todas sus funciones y responsabilidades y no tiene ninguna obligación en la línea que están diciendo". Además, ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con las filtraciones de las que se le ha atacado: "Es tan absurdo que me da totalmente igual". El colaborador de televisión no ha querido hacer más declaraciones, pero ha sido de lo más tajante.

Alessandro Lequio defiende a Ana Obregón a pesar de que están más distanciados que nunca

De esta forma, Alessandro Lequio deja más que claro que a pesar de que su relación con Ana Obregón no pasa por el mejor momento, cuando hay algo que no es justo, lo va a decir. Ahora con estas palabras defiende a la actriz de todos los ataques que ha recibido la actriz en los últimos días. Unos ataques de los que precisamente se ha tenido que defender la propia Ana a través de un comunicado.

"Dicen que quien calla otorga… Ante tantas falsedades que pueden dañar el buen nombre de la fundación de mi hijo @fundacionalesslequio me veo obligada a mandar este comunicado. Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes. A lo único que me dedico en cuerpo y alma es a la fundación y a Anita. Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. Me encantaría saber qué hacen por los demás todos los que escupen culebras por su boca totalmente desinformados??? Yo os recomiendo que compreis el libro 'El chico de las Musarañas', haced algo bueno y dejar de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras... Y dicho esto agradeceros a todos los que habéis comprado el libro y desearos felices Reyes. Mis primeros reyes con Anita!!!! 💖", escribía ella hace unos días. De esta forma, la actriz se defendía de todo lo que se ha estado diciendo sobre ella y la gestión de su fundación y las donaciones.