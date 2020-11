Alessandro Lequio se ha pronunciado una vez más sobre la polémica entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y anima a la cantante a dar un paso y dar un puñetazo en la mesa en contra de todo lo que está haciendo su hijo.

La polémica está servida. Y lleva siendo así durante semanas. Desde que Kiko Rivera decidiera ponerse en contra de su madre, Isabel Pantoja, de manera pública, el dj ha seguido haciendo una campaña en contra de ella. Esto ha dañado la imagen de la cantante, que sigue manteniendo su silencio. De hecho, se encuentra recluida en Cantora, aunque como han dicho personas cercanas a su entorno, está pasándolo muy mal.

Pues bien, cuando esta polémica sigue copando numerosos titulares en los medios de comunicación, la mayoría de los colaboradores de televisión se posicionan al lado de Kiko Rivera. Sin embargo, Alessandro Lequio es uno de los más duros con la actitud del dj. Ahora, a través de un vídeo, ha querido dejar clara su postura y anima a Isabel Pantoja ha dar un paso adelante.

«Según van pasando los días, cada vez estoy más convencido de que Isabel Pantoja debería dar un puñetazo en la mesa. No digo que se querelle contra su hijo, pero sí mandarlo a la mierda. No se debe consentir que un hijo hable de esta manera de su madre. No estamos hablando de un adolescente alocado, sino de un hombre de casi 40 años que lustra calva y que tiene una familia detrás. Estas cosas se resuelven de puertas adentro, hacerlo de esta manera dificulta enormemente las posibilidades de reconciliación. Y lo peor no es que esté rompiendo puentes con su madre, es el ejemplo que está dando a sus hijos, crucificar públicamente a una madre es la peor manera de educar a unos hijos», dice rotundo y enfadado con la postura del dj.

Además, junto al vídeo en el que decía todo esto, Alessandro Lequio añadía: «Kiko arrojó a su madre a los pies de los caballos diciendo que no se preocupaba de él… y ahora el problema ya no es ese abandono, sino el robo de su herencia. Es una bola que se ha ido formando y que ha sacado todas las iras del cajón de los juguetes».

Según él, esta guerra debería solucionarse en la intimidad

Durante estas semanas, Alessandro Lequio se ha mostrado muy duro y rotundo en contra de Kiko Rivera. Mientras la mayoría de los colaboradores de televisión se posicionaban al lado del dj en toda esta polémica, el italiano siempre ha compartido con todos que no entiende la postura del joven, que se ha puesto en contra de su madre. Según él, es preferible que estas cosas la solucionen en la intimidad y no en los platós de televisión.