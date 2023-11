La bomba de Lequio sobre cómo se conocieron Genoveva y Federico de Dinamarca: "Son encuentros para señores"

Genoveva Casanova jamás hubiera imaginado que su nombre iba a copar los titulares en medio planeta. Desde que se destaparan sus fotos con Federico de Dinamarca paseando por Madrid se han abierto muchas interrogantes. ¿Dónde se cruzaron sus caminos? ¿Por qué son tan amigos? ¿Cómo son sus encuentros? Se sabe que se conocieron en una de las exclusivas cacerías que suelen organizarse en Alemania y en Austria. Lo confirmó la propia Susanna Griso en 'Espejo Público': "Esta cacerías requieren un gran desembolso de sus participantes, dinero que habrían tenido que abonar ambos protagonistas". Lo cierto es que muchos rostros conocidos han salido a la palestra para aportar nuevas informaciones sobre la relación entre el Príncipe Heredero al trono danés y la ex de Cayetano Martínez de Irujo. En esta ocasión, Alessandro Lequio se ha pronunciado sobre el asunto. Y ha lanzado su personal visión sobre el escenario en el que se produjo el primer cara a cara de los personajes de la semana.

"Genoveva pudo ir acompañada de un señor y allí conocer a Federico", asegura Lequio

"La semana pasada alguien dijo que Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova se conocieron en una cacería", arranca diciendo el italiano en su perfil de Instagram. Conociendo ese mundo lo único que me encaja es que los dos coincidieran en una de esas cacerías centroeuropeas porque Genoveva iba acompañando a otro de los asistentes", prosigue.

El colaborador de 'Vamos a ver' reconoce que "de momento no sé exactamente donde fue", pero como conocedor de este tipo de eventos se atreve a decir que "muchos de esos encuentros se organizan para señores, con la prohibición expresa de ir acompañados de sus esposas, pero libertad total para llevar a todas las amigas que se quiera. En ese contexto Genoveva pudo ir acompañada de un señor y allí conocer a Federico".

Como último apunte ("post data", indica) Lequio suelta una perla más, en la que apunta a que alguien podría haber dado el chivatazo a la prensa para captar las fotos de Genoveva y Federico de Dinamarca que han dado la vuelta al mundo: "Por mucho que digan las casualidades no existen, y la teoría del fotógrafo que pasaba por allí me cuesta mucho creerla".

No cabe duda de que el detalle de las cacerías de lujo ha llamado mucho la atención. Esta actividad de élite, tan lejana a la realidad de la mayoría de los mortales, ha despertado un enorme interés. "La conexión viene de las cacerías, me he enterado en las últimas horas por el entorno de Genoveva", confirmaba hace unos días Susanna Griso en 'Espejo Público'. "Hay unas cacerías que para poder asistir a ellas tienes que pagar mucho dinero, y están todos los royals, los hijos de las grandes. Se organizan en Alemania y Austria. Son fines de semana, el presupuesto es como uno de tres meses de cualquiera... Y ahí se han conocido".

La Reina Margarita no ha convocado a los medios a la cacería real que se celebra este jueves en el bosque danés de Gribskov

Según la periodista, la mexicana fue como invitada a través de unas amigas: "A Genoveva le gusta mucho, asiste con frecuencia y conoce a Federico. Ella asegura que son amigos, que Federico venía a una exposición en Madrid y ella se comprometió a enseñárselo". Asimismo revelaba que ambos se ven "dos veces al año".

Y, hablando de partidas de caza... Este jueves, 16 de noviembre, tendrá lugar el día de la Caza del Rey. Esta cita, que celebra en los bosques de Gribskov, congrega cada año a la familia real danesa, así como a personalidades destacadas y medios de comunicación de todos los rincones de Europa. Sin embargo, en esta nueva edición, la Reina Margarita ha tomado la decisión de no convocar a los medios, dado el azote mediático tras las fotos de su hijo con Genoveva. No está el horno para cacerías.