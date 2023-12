Alessandro Lequio azota a Bárbara Rey y a Ángel Cristo Jr: "Dan asco los dos"

Alessandro Lequio ha tomado la palabra para referirse a los últimos ataques de Ángel Cristo Jr. contra Bárbara Rey. El pasado 1 de diciembre, 'De viernes' emitió la segunda entrega de la incendiaria entrevista del hijo de la 'vedette' contra ella. El hombre de 42 años relató, entre otros detalles, cómo hizo las fotos íntimas de Bárbara y el Rey Juan Carlos que ella utilizó para chantajearle. También inició en cómo era su relación, según el testimonio de su madre. "La relación entre ellos no es bonita. Ella te cuenta que no ha podido trabajar por culpa de estar con él. Cuando necesitaba ayuda no podía contar con él. Te cuenta que él se ha portado muy mal y que ha empeñado joyas para pagar los colegios y que cuando le pedía dinero era a cambio de algo. No es propio de alguien así. Te va contando que no puede hacer nada para sacarnos adelante, que tiene una mano negra que no la deja trabajar", aseguró. Tras oír estas palabras, el conde no ha podido remediar referirse al tema y ha cargado contra ambos.

Alessandro Lequio explota después de que sus compañeros hayan tratado de justificar a Ángel Cristo Jr.

Ya echábamos en falta los comentarios incendiarios de Alessandro Lequio sobre el tema que ha protagonizado la actualidad en las últimas semanas. El colaborador de 'Vamos a ver' no suele quedarse para él lo que ha opina. No en vano, ha hecho de sus polémicos juicios su seña de identidad televisiva y sus comentarios nunca pasan desapercibidos. Lo suyo no es tener pelos en la lengua y, una vez más, ha hecho gala de su rotundidad de parecer en el programa de Telecinco, donde colabora. El ex de Ana Obregón lo tiene claro cuando le toca posicionarse sobre el 'culebrón' del momento. Sin embargo, este lunes ha llegado al límite de su paciencia y ha cargado contra todo y contra todos.

Para él, nada justifica el escándalo que ha vuelto a poner el foco mediático al clan Cristo-Rey. Todo se ha precipitado cuando el presentador del formato, Joaquín Prat, y el resto de colaboradores, trataban de justificar a Ángel Cristo Jr. Según su testimonio, con tan solo 12 años su madre le pidió que sacara las citadas fotografías íntimas con las que Bárbara chantajeó a don Juan Carlos. Esto después de que ella le dijera que no se fiaba de nadie más para tomarlas. Tal es el revuelo que se ha montado respecto a estas últimas informaciones, que el Rey emérito está recibiendo presiones para que se pronuncie al respecto. "Le dije que yo le ayudaba. Le dije que ese hombre era malo. Me da a entender que es un material muy peligroso, no puede circular. Yo hago las fotos, pero solo para negociar por trabajo no por dinero. Ella quería volver a ser Bárbara Rey", explicó en 'De viernes'.

El conde tacha de perversión la actitud de Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr.

Era su compañera Adriana Dorronsoro quien más énfasis estaba poniendo en el hecho de que Ángel Cristo Jr. apenas era un crío cuando le tocó afrontar esa complicada situación. Alessandro Lequio la ha interrumpido abruptamente, visiblemente cabreado. "Vamos a ver. Ver a tu madre manteniendo relaciones sexuales es perverso por los dos lados. Esto no es una cuestión de ser modernos o antiguos. Es lo que es y punto", afirmaba muy indignado en el plató de 'Vamos a ver'.

Pero ahí no quedaban sus señalamientos. "Es que da asco también el hijo. Perdona que te lo diga. No da asco solo la madre, da asco también el hijo", repetía Alessandro una y otra vez completamente fuera de sí. El noble era llamado al orden por el presentador del formato que ha sido incapaz de hacerle callar. O, como mínimo, bajar el tono y la naturaleza de sus calificativos. "Es una perversión por los dos lados. Lo pongas como lo pongas. Perversión. Y a mi no me hables de esa manera. Te lo digo, con esa tranquilidad, porque no sé cómo no te puedes escandalizar con todo esto", sentenciaba el colaborador sin aceptar réplica alguna del resto de sus compañeros.