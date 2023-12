La ausencia de Alessandro Lequio marca el feliz bautizo de Ana Sandra

Nueve meses después de que la pequeña Ana Sandra llegara al mundo en el Memorial Regional Hospital de Miami, la hija nieta de Ana Obregón ha sido bautizada. Una jornada muy especial en la que la actriz y presentadora se ha rodeado de su círculo más íntimo, entre ellos, hermanos y sobrinos. La ceremonia, que lleva meses generando una gran expectación, ha tenido lugar en la localidad madrileña de Alcobendas, concretamente en la Parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja. El gran ausente ha sido Alessandro Lequio. No se esperaba la presencia del italiano quien aún no conoce a su nieta.

Ana Obregón estaba radiante de vivir este destacado día en familia. Ha elegido un traje dos piezas en color rosa compuesto por chaqueta blazer y falda plisada a juego con la diadema. Los padrinos de Ana Sandra han sido Celia Vega-Penichet, sobrina de la actriz, y Giaccomo Ugarellí, amigo íntimo del recordado Aless Lequio -quien falleció el 13 de mayo de 2020-. Precisamente la iglesia elegida para este bautizo fue el lugar en el que se celebró el funeral del joven que murió a los 27 años tras dos de lucha contra el cáncer.

Alessandro Lequio: una ausencia anunciada en el bautizo de su nieta

Todo estaba cuidado al detalle para la ocasión y perfectamente organizado por la presentadora. Ella ha querido que su hija llevase el mismo traje de cristianar que lució en su día el padre de la niña. Una bonita pieza que pertenece a la familia Obregón con faldón y capota engalanado con puntilla y bordados. No han faltado a la ceremonia los hermanos de Ana Obregón, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, y muchos de sus sobrinos. Tras el bautizo se ha celebrado una reunión íntima en la casa de la presentadora.

Ana Obregón recientemente respondía a si iba a contar con la presencia de Alessandro Lequio en el bautizo de Ana Sandra. "Ya lo veréis. No puedo decir nada", afirmaba evitando entrar de lleno en el asunto. "He aprendido a aceptar a las personas como son y ha relativizar los problemas que tenemos todos. Ya me da igual todo. Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda". Durante los últimos meses ambos han acusado un importante distanciamiento. La intérprete ha reconocido en distintas ocasiones que desea que el colaborador conozca a la pequeña. "Las puertas de mi casa están abiertas. La niña tiene muchas ganas de verte. Le he enseñado fotos tuyas. Es la hija de tu hijo. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y me encantaría que vinieras con María a casa. Aless se lo merece", afirmaba durante una entrevista en el programa 'TardeAR'.

La postura de Alessandro Lequio respecto a la pequeña Ana Sandra

El italiano ha contestado al llamamiento de Ana Obregón y dijo en su momento que una bebé "no tiene capacidad para desear conocer a alguien". Tras la muerte de su hijo, Aless Lequio, él ha llevado el luto de una forma muy distinta a la de Ana Obregón. "Yo soy incapaz de estar todo el día sacando este tema. Por eso me mantengo en mi silencio".

Por su parte, Ana Obregón recuerda día a día a su hijo fallecido rindiéndole tributo a través de las redes y recordándole siempre que puede. Su vida ha dado un giro de 180 grados este 2023 con la llegada al mundo de Ana Sandra. Un punto de inflexión que se produce después de vivir la etapa más difícil de su vida. A la muerte de Aless Lequio hay que añadir el fallecimiento de los grandes pilares de su vida: sus padres. Estas Navidades serán muy especiales para ella, las primeras junto a la pequeña y las quiere saborear al máximo cada momento. Por ello, ha rechazado dar las tradicionales Campanadas de Nochevieja porque no quiere separarse de la niña. "Es su primer año y ya sé que estará dormidita, pero eso no me lo quita nadie. Ahora estoy pendiente de vivir unas Navidades espectaculares", afirmaba muy feliz.