Alessandro Lequio ataca sin piedad a Julián Contreras por el impago de su casa

El nombre de Julián Contreras ha vuelto a copar titulares en las últimas horas. El hijo de Carmina Ordóñez se situaba en el ojo del huracán a raíz de su entrevista en ‘¡De Viernes!’, en la cual tildaba a su hermano Fran Rivera de adjetivos como “machista”. Sin embargo, las polémicas que giran en torno al sevillano no han quedado ahí, y ahora ha sido acusado de nuevo por no pagar el alquiler de su casa de Móstoles, en Madrid. Una actitud que Alessandro Lequio no ha tenido reparo en criticar.

Una vez más, Alessandro Lequio ha hecho gala de su sinceridad en ‘Vamos a ver’ para expresar su opinión acerca del impago de la vivienda de Julián Contreras. Al colaborador no le parece bien que el hermano de Cayetano Rivera haya estado más de dos años sin pagar su casa, ya que tiene ingresos suficientes por las entrevistas que concede: “Es una vergüenza que este tipo no pague, pero es todavía más vergüenza que se aproveche de un sistema que tolera que un inquilino no pague a los propietarios, hay caraduras como este señor que atentan contra la propiedad privada”, ha pronunciado.

Con sus palabras, el ex de Ana Obregón ha dejando entrever que no está en absoluto de acuerdo con los últimos movimientos económicos de Julián. Por su parte, Alexia Rivas como amiga del protagonista ha dado la cara por él a la hora de trasladar su versión a la pequeña pantalla: “Julián ha demandado a estas personas por acoso y coacciones”, ha asegurado. Pero ni esta defensa ha servido a Alessandro, que ha permanecido firme en sus convicciones a la hora de creer que Contreras debería haber pagado el alquiler del inmueble en el que convive junto a su padre.

Sea como fuere, lo cierto es que el hijo de Carmina Ordóñez no atraviesa una buena situación económica desde hace años. Él mismo se lo confesó a la revista SEMANA y admitió que el casero se había solidarizado con las circunstancias. Sin embargo, tres años después sigue en el mismo punto, motivo por el que sus arrendadores tomaron la palabra este fin de semana en televisión.

“Les echamos de aquí en febrero porque no pagaban. Mientras, veíamos en televisión cómo se pegaban fiestas y concedían entrevistas. Lo que hemos vivido ha sido un verdadero infirno, a mi marido le dio hasta un infarto por su culpa”, confesaron. Unas graves declaraciones por las que el joven ha roto su silencio para poner fin al cúmulo de críticas recibidas en apenas unas horas: “Lo que me dice es que es algo que le pasa a mucha gente, que no es la única persona que no puede pagar el alquiler y que se siente mal por estar en ese lugar”, ha indicado Alexia Rivas en el programa de las mañanas de Telecinco.

Cabe destacar que el conde Lequio no ha sido el único que se ha mostrado totalmente en contra con la versión de Julián. Otros colaboradores del espacio televisivo como Antonio Rossi e Isabel Rábago han expuesto su sintonía con la opinión de su compañero, y a todos ellos les parece inaudita la actitud del hermano de Fran Rivera.