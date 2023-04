Alessandro Lequio asegura que Ana Obregón "se equivoca" al hablar del testamento ológrafo de su hijo Aless

La mayoría de los profanos en materia legal nunca habíamos oído hablar de un testamento ológrafo. Hasta que tuvimos noticia de la maternidad de Ana Obregón. Fue el pasado 12 de abril cuando la presentadora reveló que el nacimiento de su hija Ana ha sido posible ya que fue la última voluntad de su hijo Aless, fallecido hace casi tres años como consecuencia de un linfoma de Hodgkin. Entonces contó que Álex había dejado un testamento ológrafo una semana antes de morir. Según el relato de la presentadora, este manifestó a sus padres su deseo de convertirse en padre una semana antes de morir. El joven habría dejado sus deseos finales de manera verbal. Este martes, Alessandro Lequio ha matizado sus palabras en el plató de 'El programa de Ana Rosa', donde ha asegurado que esta "se equivoca".

Alessandro Lequio matiza las informaciones que ha dado Ana Obregón sobre eel testamento ológrafo de su hijo, fallecido hace casi tres años

"Me permites interrumpir un segundo... Solo un matiz muy importante... Creo que se equivoca, lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo. Un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado, simplemente eso quiero decir", ha aclarado el italiano delante de las cámaras cuando su compañero Joaquín Prat le ha sacado el tema de la pequeña, nacida por gestación subrogada. De este modo ha dejado caer que Ana Obregón no habría sido del todo precisa al hablar del testamento ológrafo de su hijo.

Un testamento ológrafo es un tipo de testamento regulado en el artículo 688 del Código Civil en el que una persona recoge sus últimas voluntades y cómo desea que sean repartidos sus bienes. Es aquel que está escrito y firmado a mano por el propio testador. "La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica la participación de una donante de óvulo y de una gestante la tomé el mismo día en que mi niño se fue al cielo", explicó la propia Ana a 'Hola'. "La gente no sabe que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento", añadía, haciendo hincapié en que el documento "existe y es legal".

"Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea protagonista de la actualidad", ha confesado Lequio

Alessandro Lequio también ha recordado ante los focos los problemas a los que podría enfrentarse Ana para registrar a la niña en España. "Leo una noticia de hace unos minutos: "El Ministerio de Pilar Llop presiona al Registro para que rechace la inscripción de la hija de Ana Obregón", ha dicho. Al recordar este titular se ha hecho eco de la realidad con la que se toparía su ex y que podría parar en seco las gestiones para inscribir a la niña en nuestro país y obtener la documentación necesaria, como el pasaporte o el libro de familia.

"Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere", sentenciaba el italiano el pasado lunes. "Es algo que se revive. Me produce tristeza y rabia que mi hijo, una vez más, sea protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero es que yo no puedo encender la televisión cada dos segundos y escuchar una frase de mi hijo porque duele. Entiendo el trabajo de los periodistas. Me preguntan en la calle cada dos por tres. Y siento decirles que no voy a hablar. Quiero que se olviden de mí. Que sepan que esto yo lo vivo en la intimidad más profunda. ¡Es que no quiero compartirlo con nadie! No lo hago con mis amigos. ¡Mis amigos íntimos no me preguntan! ¡No lo hacen! ¡No lo hace mi familia! Yo pido respeto, ya está. Simplemente, que cada uno haga lo que quiera", concluía.