Alessandro Lequio aplasta como nunca a Isabel Pantoja

Este viernes, Fran Rivera se sentará en el plató de 'De viernes'. El diestro ofrecerá una entrevista en este espacio de Telecinco, donde ya se han sentado otros rostros conocidos, como Ángel Cristo Jr., Nacho Palau, o Isa Pantoja o Joana Sanz, la aún esposa de Dani Alves. La cadena ha emitido ya un adelanto de su entrevista, que promete ofrecer titulares explosivos contra Isabel Pantoja, a la que tanto él como su hermano Cayetano reclaman las pertenencias de su padre, Paquirri. Sobre este asunto se ha mostrado tajante Alessandro Lequio, quien conoce a la perfección el drama familiar. Este jueves, el italiano se ha mostrado especialmente crítico contra la tonadillera, a la que acusa de haber actuado mal con los hijos mayores del mítico matador de toros. "Esta señora representa a la perfección el papel de la madrastra de la Cenicienta", ha arrancado diciendo en 'Vamos a ver'.

"Todos sabemos lo mal que siempre se portó con sus hijos (los de Paquirri)", ha insistido el colaborador al hablar del testimonio que dará Fran Rivera en televisión. Respecto a la herencia de Paquirri, está convencido de que Fran y Cayetano tienen razón en sus demandas judiciales contra la cantante:: "Todos sabemos que esas cosas están en Cantora y si no las ha devuelto es porque no quieren y porque quieren hacer daño".

Alessandro Lequio también se muestra crítico con Fran Rivera: "Una entrevista en televisión es para reavivar el tema"

Lequio, sin pelos en la lengua, no teme calificar a la tonadillera como alguien que no tiene buenas intenciones, y que el modo en que "se portó" tras el fallecimiento de su marido "no estuvo bien". Que se quedara con objetos personales de Paquirri y se negara a entregar parte de ellos a sus vástagos mayores le parece absolutamente reprochable: "Carmina hablaba con mucho dolor de este asunto". Es un asunto que abordará Fran en su puesta en escena en Telecinco: "No es buena gente". El colaborador, eso sí, también se ha mostrado crítico con Fran. Considera que a estas alturas, abrir de nuevo la caja de Pandora es retomar una guerra que no tiene tregua: "Una entrevista en televisión es para reavivar el tema y espero que cuando se le acerque alguien con una alcachofa responda".

Cabe destacar que en su próxima entrevista en Telecinco, Fran Rivera no se calla nada a la hora de relatar con sus encontronazos con Isabel Pantoja. "He hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que no tengo ganas", dice sobre un posible acercamiento. "No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera y se encuentre en el cielo con mi padre".

"Mi familia es mi mujer y mis hijos", sostiene Fran, al que también veremos hablar de los problemas de adicciones de su madre, Carmen Ordóñez: "La droga es una enfermedad terrible, mi madre no pudo salir". Asimismo, recuerda cómo lo pasó tras conocer la muerte de su progenitora: "Fue terrible. Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona".