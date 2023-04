Alessandro Lequio advierte de los riesgos a los que se enfrenta Ana Obregón para registrar a su hija

Este martes, Alessandro Lequio ha vuelto a hacer acto de presencia en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Por segunda mañana consecutiva después de la Semana Santa, el colaborador ha hecho frente al tema que sigue siendo actualidad dentro y fuera de nuestras fronteras: la maternidad de Ana Obregón. Su ex pareja copa todos los titulares desde que SEMANA adelantase en exclusiva que se convirtió en madre de una niña llamada Ana. Él ha reiterado en varias ocasiones que no desea hablar más de este tema, que no piensa responder cuando se le pregunte por su ex y la decisión de traer al mundo a una niña que, además de su hija, es nieta de ambos. Y aunque su voluntad de mantener silencio es férrea, le ha resultado imposible no manifestarse sobre ello durante la emisión del programa.

Uno de los aspectos que han abordado los colaboradores del programa ha sido el de los posibles problemas legales a los que tendría que hacer frente Ana Obregón una vez que regrese a España con la recién nacida. Todo es legal. La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado Español y luego puedo traerla a casa", recordaba la bióloga recientemente en 'Hola'. Lo cierto es que miles de expertos en la materia insisten en que podría tener serios obstáculos para registrar a su niña. "La Fiscalía podría oponerse o recurrir la inscripción de este menor en el Registro Civil Español", nos dijeron a SEMANA desde Olympe Abogados.

Es algo sobre lo que Alessandro Lequio se ha pronunciado. "Leo una noticia de hace unos minutos: "El Ministerio de Pilar Llop presiona al Registro para que rechace la inscripción de la hija de Ana Obregón", ha destacado. No ha profundizado más, pero ha bastado este apunte para dejar constancia de que es consciente de dos cosas. Una, que Ana no lo tendría tan fácil como cree para inscribir a la niña en nuestro país. Otra, que la sobreexposición mediática y sus constantes palabras en las redes podrían no jugar a su favor a la hora de hacer el papeleo de la pequeña. Y es que esta ha ofrecido una serie de declaraciones con las que, lejos de abrirse camino para iniciar los trámites en nuestro país, se habría tirado piedras contra su propio tejado.

La noticia que ha citado Alessandro Lequio es de hace apenas unas horas. El Ministerio de Justicia, del que es titular la ministra Pilar Llop, está presionando al Registro para que Ana Obregón no haga realidad sus planes y rechace la inscripción de su hijo. Esta institución pretende que el Registro entienda que la práctica seguida por Obregón es ilegal en España, y que por este motivo no se debe inscribir a la hija póstuma de Aless Lequio, concebida con el semen que este mandó congelar antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia. Cabe recordar que Pilar Llop ya se manifestó en contra de la gestación subrogada -también llamada 'vientre de alquiler'- poco después de conocerse la noticia del nacimiento del retoño. En Miami, la recién nacida figura como hija de Ana Obregón, tras haber nacido a través de una adopción preacordada, que es una de las vertientes de la gestación subrogada.

"La decisión de comenzar con el proceso de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica la participación de una donante de óvulo y de una gestante la tomé el mismo día en que mi niño se fue al cielo", explicó Ana Obregón a 'Hola' al presentar a su pequeña. "La gente no sabe que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento", detallaba. Asimismo, aclaraba que este documento "existe y es legal". Sobre este último aspecto, Lequio también ha hablado: "Me permites interrumpir un segundo... Solo un matiz muy importante... Un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado, simplemente eso quiero decir".