Alessandro Lequio, abuelo por sorpresa: sus derechos y obligaciones con la hija de Aless

Uno de los sueños de Aless Lequio era tener descendencia y su madre lo ha cumplido. La propia Ana Obregón lo ha confirmado este miércoles: la pequeña Ana Lequio Obregón es su hija. Y también su nieta, ya que fue la última voluntad de su hijo antes de morir. La decisión de Ana de traer a la niña al mundo ha provocado que Alessandro Lequio se convierta en abuelo por sorpresa. Aunque el italiano ha optado por no pronunciarse, SEMANA ha querido ir más allá y descubrir cuáles son sus derechos y obligaciones desde el pasado 20 de marzo, fecha en la que pequeña Ana nació en el Memorial Regional Hospital de Miami. Para ello hemos consultado con el departamento legal de Legalistas, desde donde nos detallan todos los puntos que debe tener en cuenta a partir de ahora.

Los derechos y obligaciones de Alessandro Lequio

Cabe señalar que ha sido Ana Obregón la que ha llevado a cabo el proceso en Estados Unidos, aunque la carga genética convierte a Alessandro en abuelo de igual manera. Esto le da derechos sobre la pequeña, entre otros, el régimen de visitas. El colaborador de televisión puede pasar tiempo en compañía de su nieta, aunque puede ser un juez quien decida cómo, cuándo y en qué circunstancias. Así nos lo asegura una abogada a esta revista, quien nos informa de que los derechos de los abuelos están recogidos en el Código Civil. "Tienen derecho a relacionarse con sus nietos y a pedir un régimen de visitas. La condición de abuelos es la misma. Es un derecho que existe sobre su nieto", comenta. Se desconoce, por el momento, cuáles son sus planes con la pequeña, a la que conocerá a buen seguro cuando Ana haga las maletas y tenga previsto instalarse con ella en Madrid.

"Quien tenga la custodia es quien decidirá sobre su educación y sobre otros aspectos de la niña. Si ella tiene la patria potestad, él no podría decidir nada más. Solo tendría derecho a pasar tiempo con el bebé", nos apuntan. Esto dejaría a un lado a Alessandro Lequio, dejando todo el peso en Ana Obregón, siendo ella quien está obligada a decidir sobre todos los aspectos de su vida hasta que sea mayor de edad. Derechos a los que se suman también obligaciones para Lequio. Y es que tendría que hacerse cargo del pago de la pensión de alimentos si la situación económica de Ana Obregón no fuera buena y ella no pudiera hacerse cargo de su nieta. Algo sumamente improbable debido a que Ana tiene unas cuentas más que saneadas. "Se puede solicitar ese pago a los ascendientes. Hay sentencias relativamente recientes en las que así se ha decidido. Una de ellas del 2016".

También, según nos cuentan, Alessandro tendría la opción de pedir la custodia de su nieta si así lo quisiera en el futuro, eso sí, le aventuramos que no es nada fácil: "Sí podría pedir custodia. Siempre y cuando la persona que se hace cargo suponga un riesgo para el menor. Es difícil retirarla". Ana Obregón es consciente de su edad -68 años-, por lo que podría haber dejado un plan B para cuando ella no esté. Una opción recomendable es designar a tutores que asuman tu papel ante circunstancias drásticas, pero ¿quién prevalecería el tutor elegido por Ana o Alessandro Lequio al ser su abuelo?

La experta legal nos explica que generalmente prevalece y se tiene en consideración lo que dice el testador. "Ella tiene que haber dejado quiénes son los tutores en su testamento, donde habrá dicho quiénes se harán cargo si a ella le pasara algo. Esto no sería oficial hasta que ella no estuviese (...) El juez tendría en cuenta su elección y su voluntad. Otra cosa sería que el tutor designado no aceptara ese cargo...Ahí entraría la familia", desliza. Un caso hipotético en el que Alessandro sí tendría algo que decir y en el que probablemente entraría en la ecuación.

Otro escenario que se pone sobre la mesa es si en algún momento se produjera una incapacitación, sin embargo, no existe una respuesta clara, ya que esto depende de muchas circunstancias y detalles. "Es algo muy complejo. Intervendrían los Servicios Sociales (...) Hasta que se sepa el contenido del testamento pasarían a tener protección de las entidades públicas, por lo que es una gestión difícil. Cuando se sepa quién es el tutor se podría solicitar la acogida del menor. No es fácil saberlo y no es inmediato", cuenta. Lo que nadie duda ahora es que Ana Obregón vive su momento más dulce y que tras haber cumplido el mayor deseo de Álex puede respirar tranquila.

Ana Obregón continúa en Miami

La actriz y empresaria sigue en Miami, lugar al que llegó hace aproximadamente dos semanas. Instalada en una casa por la que paga más de 8.000 euros mensuales, lo cierto es que no puede estar más pletórica desde que naciera Ana, un bebé que le ha devuelto las ganas de vivir.