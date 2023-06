Alessandro Lequio abre el debate publicando una foto con Ana Obregón

Han sido tres años muy difíciles para Alessandro Lequio marcados por el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio. El colaborador continúa en el ojo del huracán tras la presentación del libro de Ana Obregón. En plena vorágine mediática, el italiano rescataba una imagen tomada en Nueva York, en abril de 2018, cuando su hijo estaba inmerso en su tratamiento contra el cáncer. Curiosamente en esta última foto publicada también aparece la actriz y presentadora. Un hecho que no ha dejado indiferente a sus seguidores en redes quienes enseguida han reaccionado, conscientes del momento de distanciamiento que existe entre ambos.

"¿Qué quieres demostrar? ¿Que sí estuviste? ¿Cuánto tiempo? No te quito tu dolor como padre, no te juzgo, no importa cuanto tiempo o no estuvieras a su lado. Pero su madre ha sido quien lo crió y vivió con él noche y día. Tú tampoco juzgues su dolor y su forma de llevarlo", comentaba una fan. "No intentes tapar el Sol con un dedo, lo hecho, hecho está... y de verdad que Ana no se merece esto", añadía otra. Mientras que un seguidor indicaba que se trataba de un zasca en toda regla contra su ex: "Una 'pullita' sutil, pero te entiendo, espero que ella también y pare un poquito...". Este último post ha despertado un sinfín de comentarios, también de apoyo al colaborador. "Bonita foto es un momento difícil para ti, no hagas caso de nadie. Solo tú y tu familia sabe cómo te encuentras. Nadie puede ni debe juzgarte". Mientras que otra añadía lo siguiente: "Con estas fotos demuestras sin decir nada que tú también estuviste ahí, con ellos durante el tratamiento. Es una manera muy elegante de desmentir ciertos comentarios".

El mensaje de Ana Obregón a Alessandro Lequio

Ha sido una semana de gran exposición mediática para el italiano debido a la presentación del libro 'El chico de las musarañas', escrito entre Aless Lequio y Ana Obregón. Esta última comparecía ante la prensa y reconocía que su nieta, Ana Sandra, había sido un "milagro". Además, revelaba que hace un mes que no tenía contacto con Alessandro Lequio. "Tu nieta te está esperando en casa. Cuando yo no esté, mi hija estará más protegida que la hija de Robert De Niro".

En todo momento, la actriz y presentadora confirmó que el italiano tenía las puertas abiertas de su hogar. "Me encantaría que él conociera a su nieta y Aless estaría contento". La relación entre ambos no atraviesa su mejor etapa. "Yo a él públicamente lo he defendido, él dice que tiene a su familia e hijos, pero mis puertas están abiertas... y cuando Anita sea grande, le gustará tener un abuelo", subrayaba.