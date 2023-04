Aless reveló el deseo de Alessandro Lequio de ser abuelo cuatro años antes de su muerte

El nacimiento de la pequeña Ana Sandra, la hija póstuma de Aless Lequio, continúa dando mucho que hablar. Mientras Ana Obregón está en Miami cuidando de la benjamina de la familia, Alessandro Lequio se ha refugiado del huracán mediático en Galicia junto a su mujer, María Palacios, y la hija que tienen en común, Ginevra Ena. Rescatamos ahora una entrevista de Aless Lequio que cobra especial relevancia donde habló del deseo de su padre de ser abuelo.

Fue en 2016, cuatro años antes de su fallecimiento, cuando Aless Lequio afirmó que su progenitor quería tener nietos. Lo hizo con motivo de la entrevista que su madre ofreció en el programa 'En la tuya o en la mía' de Bertín Osborne. Un espacio que se emitía en TVE en el que intervino el joven, por entonces tenía 23 años, que confirmó que estaba soltero en aquel momento. Sin embargo, señaló que las mujeres eran su gran debilidad. "Mi padre habrá dicho esto trescientas mil veces. Cuando me enfoco en algo y quiero perseguir mi sueño, las mujeres se meten en mis ambiciones y acabo tirando para allá. Ahora me he cerrado un poco hacia las relaciones". Asimismo, recordó que era un hombre tradicional, por tanto, esperaba casarse en un futuro y formar una familia. "Espero tener descendencia, si no mi padre me capa". Bertín Osborne le preguntó cuántos hijos quería tener, a lo que él contestó: "Muchos no".

Aless Lequio se pronunció sobre la relación con su hermano Clemente

En el marco de aquella entrevista televisiva, el hijo de Ana Obregón también habló de su hermano Clemente. "Es un chico genial, pero no he tenido el placer de apreciar su compañía toda mi vida". La relación había sido distante hasta poco antes, pero habían recuperado los lazos en la última etapa. "Cuando empezamos a volver a vernos, hace cosa de tres o cuatro años, es impresionante cómo juegan los genes aunque no hayas visto a esa persona. Te sientas con él y parece que le conoces de siempre".

Además explicó cómo era la estrecha relación que mantenía con su madre. "Para mí es un ejemplo a seguir en lo profesional, pero en el día a día es una amiga más. Sale con mis amigos, se viene a cenar con nosotros. De verdad, es una más. Es una crack. Yo me lo paso genial con ella. Obviamente tenemos nuestros pequeños contratiempos y siempre ejerce de 'big brother', pero son cosas normales". Entre sus confesiones, dijo que le encantaba escribir y que lo hacía habitualmente. Uno de sus sueños hechos realidad es la publicación de su libro, 'El chico de las musarañas', que sale a la venta el próximo 19 de abril. Una biografía que empezó a escribir él, pero que terminó su madre donde Ana Obregón profundiza sobre el proceso de gestación de la pequeña Ana Sandra.

El libro de Aless Lequio

La publicación del libro de su hijo Aless es otro de los proyectos que ha vivido con especial ilusión Ana Obregón. "Es una historia para inspirar y apreciar ese maravilloso regalo llamado 'vida'", subrayaba recientemente. Todos los beneficios por la venta del libro irán a parar a la Fundación Aless Lequio, tal y como era el deseo del joven. El principal fin es financiar la investigación del cáncer, la gran lucha de la presentadora en los últimos años. El pasado 3 de febrero, la intérprete inauguró oficialmente la fundación con la destacada ausencia de Alessandro Lequio, quien no pudo acudir aquejado de coronavirus. "Aless se lo merece todo y por eso se ha puesto en marcha todo, hacer lo que mi hijo quería hacer. Vamos a hacer realidad sus sueños".