El nombre de Ana Obregón sigue sonando con fuerza. Este 19 de abril es un día especial ya que ha salido a la venta el libro 'El chico de las musarañas', que comenzó a escribir Aless Lequio antes de su fallecimiento en mayo de 2020. Tra su muerte, la presentadora lo retomó y estuvo trabajando durante casi un año en el mismo hasta el día de hoy, que ya va por la segunda edición a pesar de llevar varias horas a la venta. En la publicación, de aproximadamente unas 300 páginas, el joven empresario relata cómo se enteró de que sufría cáncer, momento en el que mantenía una relación sentimental con Raquel Rodríguez, la mujer con la que estuvo antes de conocer a Carolina Monje.

En la parte escrita por el propio Aless Lequio, que es la que más interés ha despertado en los lectores, el joven usa nombres ficticios para los protagonistas, pero que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, él se identifica como Tom, mientras que su novia sería Karen. Su madre es doña Aitana y su padre don Ernesto. En uno de los veinte folios escritos por el hijo de la presentadora, relata un episodio de tensión entre su madre y la que fuera su novia. Sin embargo, podría ser un episodio ficticio (o no) en el que habla de un enfrentamiento cuando la presentadora se negó a que a su hijo le realizaran las pruebas el centro al que había acudido ese mismo día.

Aless Lequio relata un enfrentamiento entre Ana Obregón y su anterior novia

"Nana, no estoy de acuerdo. Van a tardar más de la cuenta y Tom necesita un diagnóstico para ayer. Además, ya tenemos cita fijada para el lunes, ¿qué más te da que se lo hagan aquí o allí?”. Unas palabras a las que doña Aitana (Ana Obregón) había respondido que no. "No entiendo por qué nunca me hace caso. ¿Tú crees que entiende lo que digo o directamente pasa de escucharme?", habría sido la respuesta de Karen (Raquel Rodríguez).

Al parecer, según el citado medio, Ana Obregón habría dicho lo siguiente: "Desde que estás con esa niña no haces más que hacer el memo, te ha abducido, hijo mío, ¡ya no te reconozco!". No hace falta ser Freud para entender los motivos que esconde el comportamiento de una madre soltera y temperamental frente a la primera pareja seria de su único hijo. Acabas aceptando la sobreprotección y solo saltas cuando las maneras rebasan los confines del respeto; cosa que empezaba a ser frecuente y no era del tono sano", reflexiona en joven en la publicación que ya ha visto la luz.

Tras su ruptura con Raquel Rodríguez, quien estuvo junto a él durante los primeros seis meses de cáncer, Aless Lequio comenzó un romance con Carolina Monje, su último gran amor. La relación entre Ana Obregón y Carolina Monje siempre ha sido buena. Al menos de puertas para fuera. Sin embargo, las últimas informaciones que maneja este medio aseguran que la joven podría estar a punto de contar su versión de la historia, ya que está al límite. La diseñadora se ha visto sobrepasada sobre toda la información que se está publicando sobre ella y su relación con Aless Lequio. Está reviviendo la trágica muerte del que fue su gran amor en plenos preparativos de su boda con el empresario Álex Lopera. Por este motivo, en las próximas semanas podría dar un paso adelante y contar en primera persona su versión.

Una noticia que llega tan solo unos días después de que saliera a la luz el hecho de que Ana Obregón le había enviado a mensaje de whatsapps a Carolina Monje en el que le agradecía el silencio durante todos estos años, además de que le gustaría que conociera a la pequeña Ana Sandra y que en un futuro mantuvieran relación con la recién nacida.