Aless Gibaja cuenta en ‘Ven a cenar conmigo’ cómo robó la basura de los Beckham

Aless Gibaja ha sido anfitrión en la nueva entrega de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. El ‘influencer’ ha invitado a cenar a su casa a Rosa López, Laura Matamoros, el cantante Francisco y Raquel Mosquera. Todos ellos han quedado más fascinados con sus anécdotas que con los platos que ha servido en su mesa.

La estrella internacional con la que se ha comparado Francisco en ‘Ven a cenar conmigo’

El día en que Aless Gibaja robó la basura de los Beckham

Aunque Aless no destacó por sus habilidades como cocinero, sí logró deslumbrar a sus invitados como anfitrión. El ‘instagrammer’ logró cautivar la atención de los comensales contando anécdotas tan divertidas como el día en que se decidió a robar la basura de los Beckham. En sus años de instituto coincidía muchas veces con Victoria Beckham, que vivió en Madrid junto a su marido los años que fue jugador del Real Madrid. «Muchas veces nos encontrábamos con Victoria. Un día nos enteramos que se iban a vivir a Los Ángeles. Y pensé: ‘seguro que en la mudanza tirarán un montón de cosas’. Así que fuimos con mi coche turquesa. En la basura encontramos comida, frutas, tiquets…»

Rosa López revela en ‘Ven a cenar conmigo’: «Soy una fiera en la cama»

Con las gafas de Victoria

En las bolsas de basura del futbolista británico y la diseñadora de moda «encontramos súper gafas, pantalones… ¡De todo! Cuando llegamos al cole… yo con las gafas de Victoria Beckham», narraba Aless a sus invitados del programa de Telecinco.

Raquel Mosquera recuerda sus días de amor con Pedro Carrasco en ‘Ven a cenar conmigo’

Su anécdota con Paris Hilton… y sus fajos de billetes

Aless también deleitó a sus compañeros de concurso con otra divertida anécdota sobre Paris Hilton, con la que ha coincidido en varias ocasiones. «La conocí en Ibiza y es súper ‘cool’. Varias veces fuimos de ‘party’. Una vez llevaba el bolso abierto, lleno de billetes y billetes y billetes».

Rosa Benito se sincera en ‘Ven a cenar conmigo’: «No quiero convivir con otro hombre»

Su experiencia con el ‘bullying’

Pero no todo fueron anécdotas divertidas. Aless también habló sobre su experiencia con el bullying. «Me han hecho bullying, pero no he sufrido. Tanto en el cole como en la universidad. Incluso en as redes sociales me insultan. A veces le llaman friki, o me dicen: ‘ya no tienes cuerpazo’ o ‘no comas’.

«No hay que tener miedo a ser tú mismo»

«Al principio muchos se reían», explicaba. «Que hablen mal o que hablen bien, pero mientras seas feliz y no hagas daño a nadie… No hay que tener miedo a ser tú mismo. Be yourself», zanjaba el ‘influencer’, que cuenta en sus redes sociales con 754.000 seguidores.

El mensaje positivo de Aless: «Lo importante es quererse»

El hecho de haber sufrido bullying explica por qué siempre da mensajes positivos a través de sus redes sociales. O porqué suele dar «superconsejitos». «Siempre me ha gustado luchar contra el bullying y el acoso. Siempre. Da igual si eres blanco, rubia, morena… Lo más importante es quererte».

Rosa López también recordó sus años de acoso en el colegio

Al escuchar a Aless, Rosa López recordó su propia experiencia con el ‘bullying’. «He sufrido ‘bullying’ en la escuela porque era gordita con gafas y es muy importante todo lo que has dicho y todo lo que haces en tus redes».

Experto en comunicación y autor de un libro

Aless Gibaja, licenciado en Comunicación y Marketing, ha escrito un libro: «Manual para ser feliz ‘Around de World». Asegura que detrás de su trabajo en las redes sociales hay muchos mensajes de valor para su público. «No soy solo postureo o ‘show off’ (presumir), para nada».