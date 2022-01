Antonio Resines lleva ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Universitario Gregorio Marañón desde el pasado 22 de diciembre. Hace justo mes y parece que poco a poco va remontando. Esta es la conclusión que se saca de las declaraciones que hacen compañeros de profesión y amigos, que como muchas personas anónimas, están pendientes del estado de salud del actor.

Cayetana Guillén Cuervo ha sido la última en hablar sobre el estado de salud en el que se encuentra Antonio Resines después de un mes ingresado en la UCI. En el plató de ‘La Roca’, programa de La Sexta presentado por Nuria Roca, aseguraba que el actor «está mejor». Gracias a la última hora que van diciendo sus amigos y compañeros de trabajo se va conociendo cómo se encuentra. Y es que su familia ha preferido mantenerse en silencio, ya que está muy pendiente de cómo evoluciona Antonio.

De esta discreción está precisamente muy de acuerdo Cayetana, que tampoco quiso dar muchos más detalles: «Hasta ahí puedo leer porque es su familia quien tiene que decirlo, pero sé que está mejor, que son buenas noticias», declaraba la actriz y actual presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Cayetana Guillén Cuervo dice que Antonio «está mejor»

Juan Del Val, que sustituye a su mujer mientras esta está en cuarentena al dar positivo en Covid, quiso mandarle al actor un mensaje de apoyo al actor: «Pronto estará por aquí dando guerra, contando chistes. Te das cuenta por qué Resines es identidad de este país, eso es la cultura». Además, puntualizaba que Antonio «forma parte de la historia de este país». Hay que recordar que Juan coincide con Antonio Resines en el plató de ‘El Hormiguero’, en el que ambos colaboran.

Loles León se emociona al hablar del estado de salud de Antonio

Loles León no ha podido evitar emocionarse al hablar del estado de salud de un gran compañero y buen amigo, Antonio Resines. «Está mejor. A ver, se ha cumplido un mes de su ingreso en la UCI y está mejor. Va a tener mucho tiempo de recuperación y de todo, pero está mucho mejor y ya ha salido de lo duro y ha podido», afirmaba la actriz que estrena en el Teatro La Latina ‘Una noche con ella’.

«Yo estaba segura, estaba convencida, de que él luchaba y saldría porque Antonio es Antonio Resines y él podía», afirmaba la intérprete quien recordaba que muchos compañeros de la profesión continúan muy pendientes de su evolución. «Todos hemos estado y hemos mandado mucha energía. Hemos estado ahí diciendo Antonio, te necesitamos. Él ha podido, él es mucha lucha y lleva mucha encima».

Loles León aprovechaba para elogiar a Antonio Resines no solo como actor también como padre de familia, uno de sus perfiles menos conocido. «Es un hombre que lleva toda la vida en el cine, en el teatro últimamente, en el mundo del espectáculo. Crío a su hijo solo. Es un hombre de estos de los que no se habla, de estos que crían a sus hijos, que trabajan y los sacan adelante. Que también los hay, no solo las madres y las mujeres».