Alejandro Sanz, sobre su salud: "El ruido no deja sufrir tranquilo"

Bien lo sabemos todos. Alejandro Sanz atraviesa un momento complicado. Desde que conocimos la noticia de su ruptura con la que ha sido su pareja, Rachel Valdés, está en horas bajas. Y aunque en la actualidad está inmerso en su gira española, En vivo 2023, le cuesta remontar. Su estado de ánimo no es del todo bueno, y así lo ha hecho saber a través de las redes sociales: "Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición".

Al delicado periodo personal y sus problemas de salud mental se suma el reciente varapalo que ha recibido de la justicia. La semana pasada, el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid condenaba al intérprete de Corazón partío a pagar tres millones de euros por un impago en la compra de unas propiedades de lujo en Miami. Según LOC, también se solicitaba el embargo de sus bienes, entre ellos, sus marcas registradas. Esto ha provocado que tome una decisión que afecta a su patrimonio. Y ha puesto a la venta su finca de Extremadura, el Sueño de los Parrales.

El cantante ha puesto a la venta su finca en Jarandilla de la Vera por tres millones de euros

El cantante ha optado por deshacerse del que ha sido su refugio en el campo para poder hacer frente a sus deudas. Se trata de una impresionante finca de 32 hectáreas en el municipio extremeño de Jarandilla de la Vera. Un lugar que le ha servido de vía de escape para alejarse del estrés y en el que, curiosamente, se grabó también un capítulo de Masterchef Celebrity, de RTVE. Alejandro Sanz vende su finca en Jarandilla por el mismo importe que le reclaman los tribunales: tres millones de euros.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Alejandro Sanz se ha mostrado muy sincero a la hora de hablar de sus emociones. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo", escribía recientemente. "Meditar es esa voz que habla desde dentro. Que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos. Pero sobre todo, a entender que la vida empieza cada día. Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción. Bienvenidos". En los últimos días ha querido agradecer el interés y los mensajes de apoyo que ha recibido.

La defensa de Alejandro Sanz a Rachel Valdés

Asimismo, ha salido en defensa de la artista cubana, que se ha trasladado a Barcelona con su hijo tras la ruptura. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella", ha explicado. "Pido respeto para ella y su trabajo. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".