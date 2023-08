Alejandro Sanz se abre en canal meses después de su alarmante estado

Hace unos meses, Alejandro Sanz hacía saltar todas las alarmas después de compartir un preocupante mensaje en el que explicaba que no se encontraba bien. Después, el cantante intentaba tranquilizar a todos asegurando que había puesto remedio. El interprete de 'Corazón partío' visibilizaba así los problemas de salud mental y aportaba su granito de arena a que dejaran de ser tabú. Ahora, tiempo después, ha actualizado su estado de salud y ha revelado cómo se encuentra.

Alejandro Sanz ha querido hacer partícipe a todos del momento vital y personal por el que está pasando. Ha tranquilizado a todos y ha compartido un esperanzador mensaje en el que explica que está viviendo "un momento de aprendizaje personal increíble". "Es el viaje mas alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil pero el que me está llevando a los paisajes mas bellos que haya visto nunca en mi planeta interior. Anímate… conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces", reflexiona y anima a todos a que se conozcan en profundidad.

Tras esto, el cantante ha insistido en recordar que "la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo". Sin lugar a dudas, un mensaje esperanzador que dista mucho de aquel en el que expresó que no estaba bien. No contento con esto, terminaba su misiva a sus seguidores deseándole unas buenas noches. El tuit en cuestión ha corrido como la pólvora y en este momento acumula un millón de visualizaciones y cientos de respuestas. Sus fans han aplaudido sus palabras y han agradecido que se muestra tal y como es y sin ningún tipo de filtros.

El fuerte brote de Alejandro Sanz

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Sé que hay gente que se siente así", decía a finales del pasado mes de mayo. Después, indicó que había sufrido un "fuerte brote" por el que quiso dejar constancia del mal momento personal que estaba atravesando. Este mensaje llegó en medio de su gira, la que se planteó suspenderla en un momento. Sin embargo, se percató que esta podía ser un gran revulsivo para él y le podía ayudar. Sin lugar a dudas, el apoyo de su familia y sus fans han sido un gran chute de energía para él.