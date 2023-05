Han sido días de preocupación en torno a Alejandro Sanz. El cantautor compartía un preocupante mensaje hablando de "tristeza y cansanci"o, además de asegurar que "a veces no quiero ni estar". Tras estas alarmantes palabras, han sido muchos los que han enviado mensajes de apoyo al cantante, que se encuentra inmerso en la preparación de su próxima gira por España que arrancará su gira el próximo 3 de junio en Pamplona y recorrerá los escenarios más emblemáticos de nuestro país en un gira sin precedentes. Ahora, Alejandro Sanz reaparece para agradecer todo el cariño recibido y confesar que este fin de semana ha "tenido un brote fuerte".

El artista ha compartido un nuevo mensaje en Twitter intentando tranquilizar a sus seguidores: "Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", comienza diciendo en un breve escrito.

Alejandro Sanz no se plantea cancelar su gira de conciertos por España

Entre sus planes, a día de hoy, no está el de cancelar su gira de conciertos, ya que asegura que estar frente a su público puede ayudarle a recomponerse: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino", ha sentenciado. Unas palabras que llegan tan solo unos días después de su alarmante mensaje que ha corrido como la pólvora y por el que decenas de compañeros de profesión han querido mandarle su apoyo y su cariño en un tiempo tan convulso para él.

Fue el pasado sábado de madrugada cuando Alejandro Sanz sorprendió a todos sus seguidores compartiendo la delicada situación por la que está atravesando a nivel de salud mental. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribía en su perfil de Twitter dejando a todos atónitos.

El artista ha estado un tiempo alejado de casa por su tour en Latinoamérica

En el último mes, Alejandro Sanz ha estado de gira por Latinoamérica, algo que podría haber hecho que el cansancio le sumiera en la tristeza. La última vez que le vimos en España fue el pasado mes de marzo gracias a su visita a 'El hormiguero'. Allí hablaba de su nuevo tema, 'Correcaminos', y se sinceraba sobre su simbolismo: "Para mí significa una actitud ante la vida, ir por ese camino, no importa lo que pase, ni los coyotes que salgan". Unas palabras que ahora cobran mayor protagonismo.