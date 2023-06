Alejandro Sanz reaparece en concierto: su mensaje

La reaparición de Alejandro Sanz ante su público ha contado con una gran expectación debido al reciente mensaje del cantante en el que expuso una importante crisis personal. El artista ha ofrecido un concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona donde ha reconocido que esta apertura de gira se trataba de una "prueba de fuego".

Alejandro Sanz ha querido hacer alusión al texto que escribió en sus redes el pasado 27 de mayo donde manifestó que se sentía "triste y cansado". Una reflexión que preocupó mucho a sus fans donde indicaba que creía que iba a llegar a los escenarios y "algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual". En Pamplona, en medio de una cálida ovación de sus fans, el artista ha confesado que escribió este mensaje porque lo sintió así. "Intenté sincerarme y fue muy bella la reacción. Después ha habido más cosas. Ese ruido que no es para nosotros. Lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias".

Un concierto importante para Alejandro Sanz

El madrileño, en el marco del concierto de apertura de su gira ‘Sanz en Vivo’, ha subrayado que se trataba de una cita destacada. También ha aprovechado para mandar un nuevo mensaje a sus seguidores: "Nunca olviden, lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere". Respecto al momento personal que atraviesa indicaba que no era necesario buscar un porqué. "No es por nada ni por nadie". Alejandro Sanz, en un pabellón lleno hasta los topes, ha ofrecido un concierto de más de dos horas en las que ha repasado todo su repertorio, por supuesto, no han faltado sus temas más míticos.

Su reaparición coincide con la noticia de que ha terminado su relación con la artista plástica Rachel Valdés después de tres años. Según ha publicado 'El Mundo', unos días antes de que el cantante compartiera su preocupante estado, la cubana se marchaba de la casa que compartía con él en Somosaguas, Pozuelo de Alarcón. La expareja se conoció gracias a amigos comunes. Hicieron público su romance meses después de que el cantante anunciara su separación de Raquel Perera en julio de 2019