Sale a la luz la escapada navideña de Alejandro Sanz y Mónica Cruz

Alejandro Sanz podría estar viviendo unas de las Navidades más especiales de su vida. Hace tan solo unos días salían a la luz los rumores que apuntaban a que el cantante podría haber dado pistoletazo de salida a una relación sentimental con Mónica Cruz. Unos comentarios que han ido in crescendo con el paso de las horas, hasta el punto de que el círculo cercano a ambos ha podido confirmar que están “muy ilusionados”.

Teniendo en cuenta que el pasado 18 de diciembre fue el cumpleaños de Alejandro Sanz, fuentes cercanas a la supuesta pareja han confirmado que ambos abandonaron juntos la fiesta. Las muestras de cariño entre ellos no quedaban ahí, y al parecer, la hermana de Penélope Cruz se refería al intérprete de ‘Amiga mía’ como “mi amor”, lo que indica que su vínculo podría estar ya muy consolidado.

A esto se suma que ahora 'Vamos a ver’ ha podido saber que tanto Alejandro como Mónica han han pasado estas fechas tan señaladas de manera conjunta. Lo han hecho concretamente en la finca que el artista posee en Jarandilla de la Vera, en Extremadura. Un enclave conocido como ‘El sueño de los Parrales’ por los buenos recuerdos que guarda allí el artista. Además, cuenta con un espacio de más de 32 hectáreas repletas de robles, castaños, olivos y otros cultivos que hacen que se trate de un lugar muy natural y repleto de encanto.

Podría decirse que esta es la primera escapada de los dos intérpretes como supuesta pareja. La Navidad es la época del año, por excelencia, en la que un sinfín de rostros conocidos aprovechan para disfrutar de sus seres queridos, y ahora Alejandro podría haber querido conocer más a su nueva ilusión: “Este año ha invitado también a Mónica. Quieren estar allí unos días, tranquilos, sin presión y en familia”, han contado personas del círculo cercano a ambos para el programa de Telecinco.

De tocar fondo a encontrar el amor: el 2023 de Alejandro Sanz

Antes de darse a conocer esta información, el año de Sanz había estado marcado por las dificultades. En diversos momentos el cantante no tuvo reparo en admitir que no estaba pasando por su mejor momento en lo que a salud mental se refería, aunque ahora vuelve a sonreír tanto a nivel profesional como personal: “He terminado una gira de 100 conciertos. En cada uno han pasado cosas bonitas, feas y raras. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. No hay como desnudar el alma con cada canción”, escribía en sus redes sociales.

Ahora ha podido saberse que, una gran parte de culpa de esa recién estrenada felicidad por parte de Alejandro la tendría Mónica. Aunque ninguno de los dos ha admitido claramente la relación que existe entre ellos, cada vez son más los indicios que apuntan a que su unión se ha ido forjando para dar paso a una historia de amor en toda regla.