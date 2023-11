Alejandro Sanz recibe la visita de dos inspectores de Hacienda en su hotel antes de los Latin Grammy

Los Latin Grammy han dejado grandísimos momentos en Sevilla. Desde el dardo encubierto de Rosalía a Rauw Alejandro a la respuesta del puertorriqueño en pleno directo, no siendo estas las únicas anécdotas de la noche. Tras analizar los mejores looks de la alfombra roja de la última edición en SEMANA, te detallamos el momento incómodo que vivió Alejandro Sanz antes de la gala. Y es que el artista recibió en el hotel en el que se alojaba a dos inspectores de Hacienda, quienes se habrían acercado para notificarle el embargo. Semanas después de que saltara a los medios su complicada situación y de que fuera declarado "en rebeldía" por la justicia, por fin, han dado con su paradero.

El cantante se ha hospedado en el hotel Alfonso XIII, situado en el centro histórico de la ciudad hispalense. Con 5 estrellas y habitaciones de ensueño, Alejandro Sanz no imaginó que su viaje se vería empañado al personarse el Fisco en el lugar que pernoctaba estos días. "Habrían llegado dos inspectores hasta su hotel, el Alfonso XIII, para comunicarle el embargo de algunas propiedades", han explicado en 'TardeAR'. Notificado el aviso, el intérprete musical conoce ahora todos los detalles de la deuda que mantiene pendiente en Miami y que en este momento también le 'persigue' en España.

Cabe recordar que en el mes de octubre el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid le declaró en rebeldía porque no sabía cuál era su domicilio. Desde hace tiempo se le quería informar acerca de la sentencia emitida por la Corte de Miami, pero no daban con él. Al descubrirse que tiene una deuda que supera los tres millones de euros se le ha confiscado parte de su patrimonio, una 'condena' que él conoce no solo por sus abogados, sino también de boca de la Agencia Tributaria.

Todo lo que se sabe de la deuda millonaria de Alejandro Sanz

El cantante adquirió dos lujosas casas en Miami, aunque la joya de la corona era una vivienda de 3.000 metros cuadrados, con estudio de grabación e incluso muelle privado. Pidió varios préstamos a Total Bank de Florida, los cuales fueron concedidos a través de dos de sus sociedades, Gazul Producciones, S.L.U y Music on Wheels, LLC. Alejandro Sanz quiso entonces dejar todo atado y quiso avalar sus préstamos con una sociedad establecida en América llamada Alja Productions, LLC, además de una finca en Miami. Dejó de pagar sus préstamos y tras varios impagos pusieron en marcha un proceso de ejecución hipotecaria que todavía no ha terminado de resolverse.

Aunque hace tres años, en el año 2020, sus abogados firmaron un documento en el que les cedían los inmuebles, no fue posible debido a las supuestas exigencias de Alejandro Sanz. Se cuenta en 'LOC' que él fijó un precio de 14 millones de euros, el doble que él abonó y que, además, no entregó toda la documentación necesaria para llevar a cabo una operación inmobiliaria de este calibre. Esto llevó a que el proceso hipotecario continuara y, a pesar de que las viviendas fueron subastadas, Alejandro seguía vendiendo dinero. Un complicado escenario por el que la estrella musical debe responder con sus bienes en España.