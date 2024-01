Alejandro Sanz estalla al ser tachado de "fascista" en pleno revuelo por su 'amistad especial' con Mónica Cruz

Alejandro Sanz llegó a ser uno de los personajes de los que más se habló días antes de acabar el 2023. Hay que recordar que las imágenes de su cumpleaños en las que aparecía junto a Mónica Cruz hicieron saltar la alarmas sobre una posible relación. Sin embargo, no se ha confirmado ni desmentido esta historia. Ahora que llevamos apenas 11 días del nuevo año, el cantante vuelve a ser noticia. Y no por su vida amorosa, sino por una polémica que gira en torno a él.

Todos sabemos lo activo que es Alejandro Sanz en las redes sociales. El cantante no duda en comentar ciertos temas de actualidad para concienciar a sus seguidores. Pero en la últimas horas ha recibido algunos comentarios sobre política que le han hecho estallar a través de la red social 'X' (el antiguo Twitter). Cansado de tener que leer tantos mensajes sobre el mismo tema le han llevado a tomar la decisión de dar un golpe en la mesa para defenderse.

"Me han llamado fascista y comunista por decir que la violencia no es el síntoma si no la enfermedad. Así el nivel!!! Váyanse bien lejos con sus ideologías de pacotilla. Yo soy persona e intento entender a todo el mundo. Te jode?… Me importa un carajo… No se asusten, es parte de una canción", ha escrito Alejandro Sanz rotundo.

Alejandro Sanz, cansado, estalla contra los que le llaman "fascista"

Me han llamado fascista y comunista por decir que la violencia no es el síntoma si no la enfermedad. Así el nivel!!!… váyanse bien lejos con sus ideologías de pacotilla. Yo soy persona e intento entender a todo el mundo. Te jode?… me importa un carajo…

No se asusten, es parte… — Alejandro Sanz ( @AlejandroSanz) January 11, 2024

Pero, ¿a qué ha venido este mensaje? Alejandro Sanz ha tenido que defenderse a través de las redes sociales por la cantidad de mensajes que ha recibido por parte de muchos internautas. Y es que horas antes, el cantante se había pronunciado acerca de la muerte del cantante ecuatoriano Diego Gallardo a causa de un disparo: "Siento un gran dolor por lo ocurrido en Ecuador. Desde lejos os mando mi cariño y mi ánimo para el pueblo ecuatoriano. La violencia no es un síntoma, es la enfermedad. Toda la fuerza y todo el cariño para la gente de bien", escribía.

Siento un gran dolor por lo ocurrido en Ecuador 🇪🇨 desde lejos os mando mi carińo y mi ánimo para el pueblo Ecuatoriano. La violencia no es un síntoma, es la enfermedad. Toda la fuerza y todo el carińo para la gente de bien. 🇪🇨 — Alejandro Sanz ( @AlejandroSanz) January 10, 2024

El cantante ha querido pronunciarse acerca de esta sorprendente muerte. Diego Gallardo fallecía este pasado martes al ser disparado cuando fue a recoger a su hijo al colegio. Ecuador está viviendo unos días intensos de violencia y el cantante ha sido otra víctima más. ¿Conseguirá el país salir de esta espiral de violencia?