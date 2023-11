Alejandro Sanz rompe su silencio sobre supuestas y millonarias deudas

Alejandro Sanz desde hace semanas ha sido protagonista de la primera línea mediática. Esta vez no por su innegable talento, sino por las presuntas deudas que arrastraría en Miami tras la compra de dos mansiones. Propiedades que supuestamente le obligaron a pedir una hipoteca y cuyos pagos no se habrían abonado en su totalidad, de hecho, se fijaba su deuda hace unos días en tres millones de euros. Esta acusación se sumó a la de ser declarado en rebeldía, delitos tras los que el entorno profesional del artista ha emitido un comunicado. Este jueves 23 de noviembre amanecíamos con un comunicado en el que no se dejaba lugar a dudas, de hecho, se desmentían de forma rotunda las últimas informaciones publicadas.

El escrito íntegro en el que Alejandro Sanz niega haber sido declarado en rebeldía

"Las informaciones publicadas en los últimos meses por un gran número de medios de comunicación afirmando que una sentencia judicial dictada por los Tribunales de Miami condenaba a nuestro representado a pagar tres millones de euros por una deuda hipotecaria y que, además, dicha sentencia se había ejecutado en España a través del Juzgado de Primera Instancia n.º 47 de Madrid, es FALSA. Desde la oficina de representación de D. Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como “Alejandro Sanz”, INFORMAMOS:

- Que D. Alejandro Sánchez Pizarro nunca ha sido declarado en rebeldía. La sentencia que el fondo estadounidense pretendía ejecutar en España, además de no ser firme, no condena a D. Alejandro Sánchez Pizarro por ninguna deuda ni por ninguna otra circunstancia.

- Que el equipo legal de D. Alejandro Sánchez Pizarro presentó ante el Juzgado n.º 47 de Madrid, un escrito de alegaciones frente a tales actuaciones Y, a la vista de las mismas, el Juzgado ha decidido mediante auto firme de fecha 20 de noviembre de 2023, declarar NULA su ejecución, SIN POSIBILIDAD DE RECURSO ALGUNO.

Por tanto y para concluir podemos afirmar que no existe ninguna decisión judicial, ni tributaria, que condene u obligue a D. Alejandro Sánchez PIzarro a pagar cantidad alguna por ningún tipo de deuda, ni a embargarle ninguno de sus bienes".

Fue hace recientemente cuando El Mundo aseguró que un juzgado madrileño le había declarado en rebeldía tras intentar localizarle en tres domicilios. Unos datos que llegaron a oídos del propio Alejandro Sanz, al igual que sucedió cuando se dijo que dos inspectores de Hacienda se habían personado en su hotel de Sevilla para entregarle una notificación del Fisco. Él mismo utilizó sus redes sociales para negar la mayor: "Les voy a ahorrar a muchos ridículos que sigan haciendo el ridículo. Nadie ha venido a buscarme a ningún sitio de ninguna agencia de ningún gobierno, de ningún tesoro, de ninguna división, de ningún juzgado de nada de nada", aseguró.