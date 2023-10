Alejandro Sanz, declarado en rebeldía: debe 3 millones de euros a Hacienda

Alejandro Sanz puede tener serios problemas con la justicia. El artista ha sido declarado "en rebeldía" por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid al no poder notificarle que tiene una deuda de "tres millones de euros" fuera de España. Pero, ¿cuál es el origen de esta sanción? Al parecer llevan tiempo queriendo informarle sobre esta sentencia emitida por la Corte de Miami donde le reclaman una importante suma de dinero, pero al no tener éxito la magistrada que lleva el caso "le ha declarado en situación de rebeldía". No ha sido el único movimiento que se ha llevado a cabo y es que también se le ha confiscado su patrimonio.

Alejandro Sanz compró dos lujosos inmuebles en Miami y pidió hipoteca para ello

Se ha considerado, según cuenta El Mundo, que Alejandro Sanz "no ha querido darse por aludido" y que "intenta esquivar la resolución judicial para prolongar este proceso que le persigue desde hace años". Todo comenzó cuando el cantante adquirió dos lujosas casas en Miami, aunque la joya de la corona era una vivienda de 3.000 metros cuadrados, con estudio de grabación e incluso muelle privado. Para poder hacer frente a esta operación inmobiliaria pidió varios préstamos a Total Bank de Florida, los cuales fueron concedidos a través de dos de sus sociedades, Gazul Producciones, S.L.U y Music on Wheels, LLC. Alejandro Sanz quiso entonces dejar todo atado y quiso avalar sus préstamos con una sociedad establecida en América llamada Alja Productions, LLC, además de una finca en Miami.

Los abogados cedieron las casas de Alejandro Sanz para su venta, pero la operación no pudo llevarse a cabo

Pero nada salió como se esperaba y Alejandro Sanz dejó de pagar estos préstamos que le habían sido concedidos y que la entidad financiera había cedido a un fondo de inversión americano. Tras varios impagos y tras intentarse ponerse en contacto con el intérprete musical en el año 2019 pusieron en marcha un proceso de ejecución hipotecaria que todavía sigue trayendo coletazos. Un año después de comenzar este proceso, en el año 2020, los abogados de Alejandro Sanz firmaron un documento con el que cedieron los inmuebles para que se liquidaran las deudas, pero el conflicto no se arregló. Ni mucho menos. LOC revela que Alejandro exigió que las casas se vendieran por 14 millones de dólares, el doble que él pagó, y, además, no entregó toda la documentación necesaria para llevar a cabo la operación, lo que hizo posible que la venta se materializara.

Esto provocó que el proceso de ejecución hipotecaria siguiera su curso hasta tal punto que la Justicia americana fijó una nueva deuda para Alejandro Sanz: 11.951.895 dólares. Una cantidad mucho más llamativa y que obligaba a que los inmuebles de Alejandro Sanz en Miami fueran subastados. Aunque se vendieron por casi 9,5 millones de dólares, todavía Alejandro debía dinero y se instó una nueva sentencia para que él reconociera la deuda y ellos pudieran cobrar. Mientras él trató de pelear para que se demostrara que se habían vendido por un valor menor al de mercado, la Corte de Miami aseguró todo lo contrario.

En la actualidad se busca que Alejandro Sanz responda con sus bienes en España. Propiedades que deberán saldar no solo el montante de la deuda, también los intereses y las costas del juicio, lo que hace un total de 3 millones de euros. ¿Cuál será el siguiente paso de Alejandro Sanz? Habrá que esperar para saberlo.