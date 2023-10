Alejandro Sanz se enfrenta a un nuevo revés judicial. Según 'El Mundo', el Juzgado de Primera Instancia nº47 de Madrid ha declarado al cantante en rebeldía al no ser capaces de notificarle que debe abonar tres millones de euros por una deuda que aún no ha pagado. Si el artista no cambia su actitud, esta medida podría llevar al embargo de sus bienes.

El Juzgado de Primera Instancia nº47 de Madrid ha decretado un "proceso tortuoso" para hacerle llegar a Alejandro Sanz esta resolución. Tal y como apunta el diario anteriormente citado, no se descarta que se confisque gran parte de los bienes al artista por este desplante. La justicia española está trabajando en la ejecución de la sentencia que ya fue emitida por la Corte de Miami, la cual fue dictada por la magistrada María del Rocío Montes. Entonces, se condenó al artista al pago de tres millones de euros.

El origen de esta deuda se remonta al impago por parte de Alejandro Sanz de dos inmuebles que adquirió en Miami por siete millones de dólares (unos 6,4 millones de euros). Según se publicó el pasado mes de junio, Total Bank de Florida le habría dado varios préstamos por las propiedades a distintas sociedades del artista, como Gazul Producciones S.L.U. y Music On Wheels. El madrileño dejó de pagar los créditos y en noviembre de 2019 se inició un proceso de ejecución hipotecaria para que la entidad se hiciese con las propiedades. Una de ellas se trataría de una casa de estilo colonial que fue construida hace 90 años. Esta cuenta con seis dormitorios, cinco baños y un estudio de grabación. También dispone de piscina climatizada y muelle privado.

En 2020, el sistema judicial de Estados Unidos emitió una sentencia en la que se confirmaba la existencia de una deuda a nombre de Alejandro Sanz. Esta ascendía a la considerable cifra de casi 12 millones de dólares (11,3 millones de euros). Esta sentencia imponía la subasta de varias de las propiedades del cantante como medida para saldar la deuda. Sin embargo, un fondo de inversión logró vender las propiedades, aunque por un valor inferior. Como resultado, después de considerar la deuda original, los costos del procedimiento legal y los intereses acumulados, el cantante se verá obligado a compensar los tres millones de euros utilizando varias de sus marcas registradas, participaciones en empresas, una finca en Jarandilla de la Vera (Cáceres) y una vivienda que posee en Cádiz.

La justicia toma medidas contundentes contra Alejandro Sanz

Ahora ha trascendida que la justicia ha sido incapaz de localizar a Alejandro Sanz para hacerle llegar la notificación de la resolución legal. Esto ha provocado que se le declare en rebeldía. La magistrada ha especificado que una de las sociedades que está vinculada al artista, Alkazul S.L, no ha respondido y se ha visto obligada a tomar medidas más fuertes. 'El Mundo' además sostiene que el cantante estaría actuando con conocimiento de causa para prolongar más aún el proceso judicial.