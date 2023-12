Los famosos celebran el cumpleaños de Alejandro Sanz al estilo 'Moulin Rouge'

Después de un año complicado, Alejandro Sanz ha querido celebrar su 55 cumpleaños por todo lo alto: Con un fiestón inspirado en 'Moulin Rouge' al que han acudido numerosos rostros conocidos que comparten una gran amistad con el cantante. No han faltado su ex mujer, Raquel Perera, ni sus hijos, Alexander y Manuela.

Dice adiós a un año duro

Con esta fiesta ha dejado atrás un tiempo difícil y complicado en el terreno personal. Estos últimos meses el artista se ha tenido que enfrentar a una reciente ruptura, tras el fin de su relación del Rachel Valdés, a mediados de año. Además de pasar por una etapa anímica complicada, como él mismo confesó el pasado mes de mayo en sus redes sociales: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Sé que hay gente que se siente así", desvelaba.

Esperemos que los 55 vengan cargados de felicidad y buenas noticias, ¡Felicidades, Alejandro!