4 La queja de Alejandro Sanz ante tanta crítica

“Creo que algunas personas se han equivocado de lugar. Esto se trata de Puerto Rico, no de los que les parece mi look. De verdad no se puede ser tan fucking insensible. Por cierto, estoy muy orgulloso de mi aspecto y si pudiera me agarraba las nalgas. ¿Han colaborado ya?”, escribía.