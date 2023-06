Alejandro Sanz, condenado a pagar 3 millones

No corren buenos tiempos para Alejandro Sanz. El cantante ha sido condenado a pagar tres millones de euros por unas propiedades de lujo ubicadas en Miami. La sentencia está dictada por el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, según publica 'El Mundo', diario que añade que el artista tendrá que hacer frente a la elevada cuantía con su patrimonio personal.

De este modo se pone fin al impago por parte de Alejandro Sanz de dos inmuebles que adquirió en Miami por siete millones de dólares, alrededor de 6,4 millones de euros. Total Bank de Florida le habría dado varios préstamos por las propiedades a distintas sociedades del cantante como Gazul Producciones, S.L.U. y Music on Wheels. El autor de 'Corazón Partío' dejó de pagar los créditos. Por tanto, en noviembre de 2019 se inició un proceso de ejecución hipotecaria para que la entidad se hiciese con las propiedades. Una de ellas es una casa de estilo colonial construida hace 90 años que cuenta con seis dormitorios, cinco baños y un estudio de grabación. Una lujosa vivienda que dispone de piscina climatizada y muelle privado.

Un momento complicado para Alejandro Sanz

El artista, que terminó recientemente su relación con Rachel Valdés, ha protagonizado un sinfín de titulares en esta última etapa. Él mismo confesó recientemente que no se encontraba en su mejor momento. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", afirmaba en las redes sociales.

A su delicado estado anímico se une su reciente ruptura. Él mismo quiso salir en defensa de Rachel Valdés. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", subrayaba.