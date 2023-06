Alejandro Sanz comparte un nuevo (y alentador) mensaje sobre su salud mental

Desde que él mismo anunciara que no está atravesando un buen momento, miles de personas en todo el mundo están pendientes del estado de salud de Alejandro Sanz. Hace unos días, el cantante confesaba sentir "tristeza y cansancio"; incluso reconocía: "A veces no quiero ni estar". Desde entonces, sus amigos e incluso su exmujer, Raquel Perera, le han mandado mensajes de apoyo. Ahora, el artista ha querido tranquilizar a sus seres queridos enviando un mensaje que arroja esperanza a esta complicada etapa: "Nunca es la luz es más bella que cuando aparece en medio de la oscuridad".

A sus 54 años, Alejandro Sanz ha "tenido un brote fuerte", tal y como él mismo ha comunicado a través de las redes sociales. Sus sinceras palabras sobre su bache emocional han provocado un sinfín de reacciones. Este miércoles, sin ir más lejos, su exmujer, Raquel Perera, ha hablado sobre su salud mental en el plató de 'Espejo Público'. “Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito. Cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso".

Raquel Perera, que acaba de publicar 'Para que no te olvides', un libro "para afrontar la vida con valores y con autoestima", cree que Alejandro ha sido muy valiente. "Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Además, creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo", ha destacado. "Esto me lo estoy imaginando y poniendo en mi boca porque no lo sé... Creo que son momentos puntuales de cansancio y lo mejor de todo es que lo ha reconocido. Lo mejor que puede hacer es lo que va a hacer: subirse a los escenarios".