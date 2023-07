La segunda noche del concierto de Alejandro Sanz en Madrid, bajo el título "Sanz en Vivo", fue tan emotiva como la primera. Pero la magia no se detuvo en el Wizink Center. Al término del concierto, el cantante alquiló un autocar que trasladó a todos sus invitados hasta su casa para celebrar la velada de forma más íntima.

Entre los famosos que acudieron a la fiesta privada de Alejandro Sanz se encontraban el actor Miguel Ángel Silvestre, el torero Finito de Córdoba, el cómico Florentino Fernández y el cantante José Mercé, entre otros muchos. Esta fiesta, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, fue documentada en las redes sociales por Richy Castellanos, un íntimo amigo de Sanz, dejando constancia de la noche que se vivió.

El concierto, que tuvo lugar en el icónico Wizink Center de Madrid, fue una muestra más del talento de Alejandro Sanz. A pesar de los desafíos personales recientes y las preocupaciones por su estado de salud que ha compartido en sus redes sociales, Sanz ofreció una actuación inolvidable.

"No tuve muchos amigos..."

La noche comenzó con un video proyectado en las cuatro pantallas gigantes que rodeaban el escenario y mostraban una mirada íntima a la vida y carrera de Sanz. Sus palabras resonaban mientras las imágenes mostraban detalles personales: las manos que han escrito tantas canciones, los tatuajes que adornan su piel, la vulnerabilidad reflejada en su rostro. "Soy el hijo de María y de Jesús, el de Alcalá y el de Algeciras. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. No tuve muchos amigos... Jugaba en el barrio por no resultar raro. Jugaba en el barrio, pero no encajaba bien con los malos que encajaban en el extrarradio", declaró Sanz en el video. Esta introducción proporcionó una visión profundamente personal que marcó el tono para el resto de la noche.

En su actuación, Alejandro Sanz demostró por qué es considerado uno de los más grandes exponentes de la música española contemporánea. A pesar de los desafíos personales, su pasión por la música y la conexión con su público prevalecieron, dando lugar a una noche de grandes emociones.

Esta segunda parada en Madrid es solo el comienzo de la gira "Sanz en Vivo". Con más conciertos planeados, tanto en España como en América, el tour promete noches inolvidables de música con un Alejandro Sanz que sigue demostrando una gran capacidad para conectar con su público.