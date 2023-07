"Mi Manuela… Hace 22 años desbloqueaste el mejor de los sentimientos, la misión de mi vida, el poder infinito del amor, me hiciste padre. A los ojos del mundo eres excepcionalmente bella, a los míos perfecta. Feliz vida. Te amo", con este precioso mensaje Alejandro Sanz ha felicitado a su primogénita. Una dedicatoria que acompaña de unas imágenes que conforman su álbum más íntimo donde observamos un repaso de momentos significativos entre padre e hija. Como muestra de agradecimiento, la joven le ha dedicado dos únicas palabras: "Mi papi" -que acompaña de tres emoticonos de corazón-.

Manuela Sánchez es la hija que tuvo el artista fruto de su matrimonio con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel. La pareja se casó el 30 de diciembre de 1999 en el marco de una exótica boda celebrada en Bali. En 2001 tuvieron a su única hija en común, Manuela, y cuatro años después emprendieron vidas separadas. La joven tiene abierto su perfil de Instagram que tiene 143 mil seguidores y donde comparte su día a día. Adora viajar y también siente auténtica devoción por su padre. Una de sus facetas más desconocidas es la empresarial, en 2021 creó su propia firma de moda.

El abrazo entre Alejandro Sanz y su hija en pleno concierto

Una de las últimas paradas del cantante en concierto ha sido Vigo. Allí deleitó a su legión de fans con sus éxitos más míticos. Entre los espectadores se encontraban sus hijos Alexander, fruto de una relación con Valeria Rivera, y Manuela. Esta última subió al escenario y se fundió en un tierno abrazo con su progenitor. El público se unió para cantarle el cumpleaños feliz y ella no pudo reprimir las lágrimas. Un precioso momento del que Alejandro Sanz ha hecho partícipes a sus seguidores en redes.

El cantante continúa al pie del cañón, haciendo lo que más le gusta, y disfrutando del calor de su público. Fue el pasado 27 de mayo cuando preocupó a sus fans al reconocer que no estaba en su mejor momento. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". Desde entonces se ha refugiado en su familia, también en su música.

1 de 6 Alejandro Sanz comparte su álbum de fotos más íntimo 2 de 6 La complicidad entre padre e hija 3 de 6 Muy unido a su primogénita fruto de su primer matrimonio con Jaydy Michel 4 de 6 Manuela, de niña 5 de 6 El artista y su hija, muy elegantes preparados para acudir a una gala 6 de 6 El tierno abrazo de la joven a un pilar en su vida