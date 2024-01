Descubrimos toda la verdad del desahucio de Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez

Tras darse a conocer su desahucio, Alejandro Sancho ha dado la cara. El hijo de María Jiménez ha tomado la palabra con un rotundo comunicado para negar de lo que se le ha acusado en los últimos días. Sin embargo, SEMANA ha tenido acceso a un testimonio que deja entrever que la relación entre el hijo de Pepe Sancho y sus caseros “no es maravillosa”.

SEMANA tiene conocimiento de que, tal y como aseguraron en ‘Fiesta’, los propietarios de la casa echaron a Alejandro Sancho. Los dueños del domicilio están “muy disgustados” por el comportamiento que ha tenido y por cómo ha dejado el inmueble. Es por ello que no es en absoluto cierto que entre ellos exista una buena relación, ni mucho menos que se haya ido por decisión propia.

Fuentes han asegurado a este portal que sí se ha tenido que echar al hijo de María Jiménez del que fuera su hogar, y no por las buenas. Aún así, no ha tenido que ir la policía, pero eso no indica que los propietarios de la vivienda no estuvieran cansados de él. Unas declaraciones que dejan entrever que la información que Saúl Ortiz daba en el programa de los fines de semana de Telecinco es totalmente cierta.

Alejandro Jiménez da la cara tras el desahucio por impago

Fue el pasado domingo, 21 de enero, cuando el periodista mencionado tomó la palabra para explicar lo que le había contado la propietaria de la que fuera la casa de Alejandro. Según ella, el hijo de la artista dejó el domicilio en unas “condiciones deplorables”, por las que no les quedaba más remedio que actuar: “Tras mucho tiempo intentándolo por las buenas, los dueños de la casa al final pudieron echarle de la vivienda, y no precisamente por vía judicial”, aseguraba el comunicador.

El colaborador de ‘Fiesta’ indicó que la muerte de María Jiménez provocó que Alejandro Sancho se viera sobrepasado por las deudas hasta el punto de ser imposible que pagara el alquiler de su casa. Sin embargo, considera que no es justificable que dejara el inmueble en tan malas condiciones, por lo que “la salida de la casa no fue amistosa”.

Totalmente en desacuerdo con estas palabras, el hijo de la artista rompía su silencio para expresar su verdad: “En primer lugar, jamás he sido desahuciado de ningún sitio donde haya vivido, ni judicial ni extrajudicialmente. En segundo lugar, la noticia sitúa esa relación de arrendamiento recientemente, siendo del todo incierto, por cuanto mi último traslado de vivienda se ha producido hará dos años, viviendo desde entonces y hasta la actualidad en otra vivienda también en Toledo. En tercer lugar, y tratándose de la vivienda a la que hacen referencia en la noticia, la relación con los propietarios fue en todo momento cordial y amistosa, sin que en ningún momento se hubiera producido ningún destrozo en la misma”, confesaba el protagonista en cuestión.

Pero lo cierto es que ahora SEMANA ha podido saber que sus declaraciones no son del todo precisas, y que son muchos los motivos por los que sus caseros decidieron cortar todo tipo de vínculo con él.