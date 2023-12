Alejandro, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho, explica el verdadero detonante de la separación de sus padres

"Mi madre era sabia. Yo creo que finalmente pudo perdonarle. Ella vivía en otro mundo", así se ha manifestado Alejandro Jiménez, el hijo de María Jiménez, sobre su padre, Pepe Sancho, con quien perdió el contacto durante los últimos años de su vida. Ha recordado los episodios más duros de una infancia difícil y marcada por los malos tratos del actor a la artista en una sincera entrevista en 'De Viernes'. Además, ha explicado el episodio que provocó la separación de sus padres que ha calificado de auténtico "calvario".

"Cuando presentó el disco de Sabina, mi padre se acostó con una chica. Yo se lo tuve que decir a mi madre". Este fue el verdadero detonante que hizo saltar por los aires el matrimonio. "Si tú tienes una casa de la que tu hijo tiene llave, ¿cómo llevas a una chica allí? Si vas a ser infiel hazlo bien. A partir de ahí todo explotó". Poco después María Jiménez -fallecida el pasado mes de septiembre- tomó la determinación de denunciar a su marido. "Me quise apartar. Todo aquello me dio miedo. Yo sé que estoy en medio. Huyo y me voy a Marruecos diez días. No sé por dónde me va a salir mi padre: al final perdí un padre. Yo fui al juzgado con mi madre dos veces con la denuncia de malos tratos. Todo aquello fue horroroso, lo peor que te puede pasar. Fueron ocho o nueve años de verdadero calvario. Yo he sufrido muchísimo con la separación".

Alejandro Jiménez recuerda los duros episodios de una infancia marcada por los maltratos a su madre, María Jiménez

La infancia de Alejandro Jiménez fue muy complicada. Desde muy pequeño acusó la exposición mediática de sus padres. "Odiaba que mi madre cantara, odiaba que mi madre se fuera. Yo me agarraba y gritaba que ella era para mí. Se iba y luego la veías en la tele. Lloras y te apenas ya con cinco o seis años".

"No volvería nunca a las peleas de mis padres. A ver cosas volar por la casa y todo ese embrollo". Incluso ha echado la vista atrás para viajar a ese día en el que María Jiménez encañonó a su marido y disparó al aire. "Yo he vivido con ese disparo años. Tenía siete u ocho años. Yo me fui corriendo porque sabía que lo inevitable iba a pasar. El disparo lo escuché de lejos. Me fui corriendo a casa de mi amigo Perico. Mi madre me dijo que si hubiera querido matarle, lo hubiera matado, pero que ella no era una asesina. Al día siguiente estábamos todos en casa como si nada hubiera pasado".

Otro duro momento en el que ha recalado Alejandro Jiménez es la trágica muerte de su hermana, Rocío, de 17 años, en un accidente de tráfico. Un tema que se convirtió en tabú en casa. "Yo un día le dije a mi madre: 'Estás loca'. Me dijo: 'Si yo estuviera loca me habría pegado un tiro hace 40 años'". La hermana de María Jiménez -presente en el plató de 'De Viernes'- también ha subrayado que el día que se murió su sobrina se acabó la vida de María Jiménez.