“Ha habido humillaciones y vejaciones por parte de esta chica”, así de contundente comienza el relato del padre de Alejandro Albalá. José Manuel ha hablado con ‘Socialité’ para sacar la cara por su hijo, al que le acechan varias polémicas con sus exnovias y sus familiares. Con la primera frase se refiere a Sofía Suescun, que este pasado sábado se sentaba en el Deluxe para protagonizar un polígrafo incendiario, basado en su (no) relación con Albalá. El tira y afloja sentimental entre ambos ha sido una constante, pero finalmente decidieron separar sus caminos de una manera que dista mucho de ser amistosa.

El progenitor del santanderino no se casa con nadie y tampoco se rasga las vestiduras si tiene que definir a su hijo: “Es un pobre diablo”. Para él su hijo tampoco es tan bueno ni una víctima, pero obviamente siempre antepondrá su defensa. José Manuel Albalá también atizó de lo lindo a la madre de Sofía, Maite Galdeano: “Una pareja son dos, no tres”, además cree que podría haberle traído muchos problemas a su hijo.

Capítulo aparte merece la historia de amor de Alejandro con Isa Pantoja, que papá Albalá conoce bien: “Mi hijo ha sufrido mucho porque la ha querido, pero se han quedado muchas cosas en el tintero”, confiesa. El tono conciliador se le va apagando poco a poco hasta acabar cargando duramente contra Chabelita: “Se casaron porque ella es una celosa y era extremadamente desconfiada”, antes de calificarla como “inmadura” y desearla que “la vida se encargue de ponerla en su sitio”. No obstante, si tiene que elegir entre la hija de la tonadillera y la ganadora de ‘Supervivientes 2018’, lo tiene claro: “He tenido más trato con Isa que con Sofía, la he tenido mucho en casa y no me llevo mal con ella”. Quien tiene un padre, tiene un tesoro.