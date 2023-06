Alejandra Rubio y su reacción al enterarse de la boda de Kiko Hernández: "¿Me estáis vacilando?"

Alejandra Rubio no da crédito todavía. Y es que este jueves saltó una auténtica bomba y esta no era otra que Kiko Hernández se casaba con Fran Antón en Madrid, noticia que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. Se ha asegurado que será este sábado 11 de junio el día en el que el actor y el colaborador se darán el 'sí, quiero', de hecho, los rumores se han confirmado por varias fuentes distintas. El tertuliano ha elegido una sala del Bingo Las Vegas, donde ha pasado muchísimo tiempo por trabajo y cuyo negocio pertenecía a una de sus mejores amigas, Begoña Sierra. Llevar su relación en secreto y no confirmar qué había entre ellos, ha provocado que rostros conocidos como Alejandra Rubio se piensen que la información era una broma por parte de los periodistas. Los dos no tienen relación, pero ¿se habrá alegrado de su decisión?

Vídeo: Europa Press