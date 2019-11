2 Alejandra ha mostrado los regalos de Bigote

Al llegar a casa, Alejandra Rubio ha querido compartir lo que Bigote le ha regalado en su jornada de tiendas. Ha mostrado un jersey de cuello de cisne en gris de estilo oversize para combinarla con la boina gris (que él también se ha quedado). «Me gusta. Me ha hecho un look diferente a lo que yo soy y la verdad es que estoy contenta«, ha dicho.