Del mismo modo que la Princesa Leonor ha rendido homenaje al look de pedida de su madre durante la Jura de la Constitución, Alejandra Rubio ha querido tener un detalle con su abuela. No es un secreto que la colaboradora de ‘Así es la vida’ mantuvo una estrecha relación amistosa con María Teresa Campos, motivo por el que no ha querido dejar pasar la oportunidad de reaparecer ante las cámaras de Telecinco con un atuendo perteneciente a la madre de Terelu Campos.

En un primer momento, Alejandra Rubio ha valorado la elección estilística de la heredera al trono en uno de los días más especiales de su vida: “Me encanta el traje, lo único que le pondría un poco de pega es que tiene los botones muy arriba y le hace unas arrugas extrañas, pero estaba guapísima”, ha asegurado en pleno directo, haciendo referencia al conjunto que la Sastrería Serna ha confeccionado en exclusiva para la primogénita de Felipe VI. Un diseño que mucho ha recordado al que lució doña Letizia durante su jornada de pedida de matrimonio y que deja entrever que la futura Reina ha querido tener muy presente a su progenitora en su 18 cumpleaños.

Del mismo modo que la joven ha rendido tributo a la Reina, Alejandra lo ha hecho con la matriarca del clan Campos. Todos sus compañeros de plató se han percatado de que la chaqueta que la joven lucía estaba dotada de un gran significado hasta el punto de considerar que se trataba de una pieza icónica en el armario de María Teresa Campos. Algo que ha confirmado la sobrina de Carmen Borrego al indicar que es una prenda perteneciente a uno de los trajes de su abuela.

Unos minutos más tarde, la tertuliana ha tomado la palabra para revelar que, cuando su madre y su tía se desplazaron hasta la casa de María Teresa Campos para recoger sus cosas, Alejandra les hizo una petición. Entre todos los enseres que había en el domicilio de la periodista, la joven tan solo quería hacerse con el traje que hoy ha lucido y que tiene un significado tan especial para la colaboradora. Y es que, para la comunicadora su nieta siempre ha sido su mejor referente en lo que a moda se refiere, motivo por el que se compró ese traje para seguir así sus indicaciones estilísticas.

Ahora, esta prenda amarilla de doble botonadura con cuadros negros y rojos ha pasado a formar parte del clóset de la joven y se espera que la utilice en algunas de sus apariciones públicas. Algo que no resultaría en absoluto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que Alejandra ya ha presumido de ella en sus redes sociales. La influencer ha compartido un vídeo dentro de las instalaciones de Mediaset en el que posa frente al espejo con la blazer en cuestión minutos antes de intervenir en ‘Así es la vida’.

Alejandra Rubio desmonta los supuestos planes económicos de Bigote Arrocet

Tras haber hecho referencia a María Teresa Campos y al papel fundamental que ésta tuvo en sus 23 años de vida, Alejandra ha hablado de Bigote Arrocet. Con sus últimas declaraciones públicas, Edmundo daba pie a una particular guerra con las hijas de la que fuera su novia que, por ahora, no ha llegado a su fin y a la que se ha sumado la colaboradora: “Acaba de salir que tiene una deuda con Hacienda. Cada día me queda más claro su objetivo. Si tiene una deuda va a hacer lo posible para ganar ese dinero que necesita haciendo esto, haciendo daño a la familia porque ya no pertenece a nuestra vida”, ha indicado la joven.

De esta manera, la tertuliana ha puesto punto final a la relación amistosa que en su día mantuvo con el humorista. La hija de Terelu Campos no ha tenido reparo alguno en salir en defensa pública de su madre y de su tía cuando lo ha creído oportuno, razón por la que considera que los numerosos pronunciamientos del argentino tienen un doble trasfondo.