Alejandra Rubio recibe dos visitas inesperadas en su discoteca

Alejandra Rubio no para. La hija de Terelu Campos está inmersa en sus estudios de Diseño de Moda, pero no duda en aprovechar los fines de semana para trabajar como Relaciones Públicas para una conocida discoteca de Madrid, Tiffany’s The Club, desde donde comparte imágenes con el fin de promocionarla.

Pues bien, aunque aprovecha los fines de semana para ganarse un dinero extra, hay veces que recibe visitas de lo más agradables. De hecho, su pareja, Álvaro Lobo, con el que vive en un piso en el barrio madrileño de Malasaña, se ha trasladado en más de una ocasión hasta allí para estar junto a ella e incluso, ejercer como dj de algunas noches.

Pero su pareja no es el único que ha ido a visitarla. Hace apenas unos días recibía la visita de unos grandes amigos, que además, son rostros bastantes conocidos. Se trata de Kike Calleja, expareja de su madre Terelu Campos, con el que mantiene una relación muy cercana, y del reportero de ‘Sálvame’ José Antonio León: “Han venido a verme… sí, sí, sí”, escribía emocionada en su Instagram Stories.

4 Su pareja ejerce como dj algunas noches en la discoteca donde trabaja Alejandra Rubio 3 Kike Calleja y José Antonio León han ido a visitar a Alejandra Rubio mientras trabajaba Alejandra Rubio está muy unida a su gran amigo Aless Gibaja, que también ha aprovechado las noches para ir a visitar a la hija de Terelu Campos en la discoteca. “With ma Bae at @tiffanystheclub #18zay“, escribía la joven. 2 Su gran amigo Aless Gibaja también ha ido a visitarla en alguna ocasión Alejandra Rubio se ha buscado un trabajo a tiempo parcial para compaginarlo con sus estudios universitarios y así poder pagar sus facturas. Desde que vive de alquiler, la hija de Terelu Campos y su novio tienen que pagar la mensualidad por vivir en el piso y las facturas, algo que le ha llevado a buscarse un trabajo a tiempo parcial. Alejandra Rubio ha demostrado ser una persona muy independiente. 1 La joven se ha buscado un trabajo a tiempo parcial para pagar las facturas

