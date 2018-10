17 La joven concedió su primera entrevista a MorninGlory

“Voy al psicólogo. No es un despacho donde me siento con una persona, sino que vamos a un bar todos los martes. Me enfado mucho. Me dice que en lugar de preguntarme por qué, que me pregunte para qué… Y funciona mucho. Es mi coach”, fueron las palabras de Alejandra Rubio. El motivo de necesitar hablar con un experto no sería otro a que le ayudase a gestionar toda la presión mediática a una joven de tan solo 18 años.