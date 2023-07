Alejandra Rubio todavía no conoce al nieto de Carmen Borrego: así está la situación

La llegada del pequeño Marc al clan Campos provocaba una inmensa felicidad a la familia. Sin embargo, poco después, la polémica surgía después de que Carmen Borrego confirmara que se enteró del ingreso de su nuera, Paola, a través de la prensa. Al principio hubo mucha incertidumbre y finalmente la orgullosa abuela conocía a su nieto cuatro días después de su nacimiento. Eso sí, intentó no dar muchos detalles sobre el encuentro. Varias semanas después, Alejandra Rubio ha sorprendido a todos al confirmar que no tiene ninguna relación con su primo, José María Almoguera, y ha confirmado que aún no conoce a su hijo.

A principios del mes de julio, José María Almoguera y su mujer, Paola, daban la bienvenida a su primer hijo en común, Marc. Un mes después, parece que la relación de los felices padres con el resto de la familia Campos todavía no es buena. Poco después del nacimiento del pequeño, Alejandra Rubio reconocía que tenía una relación cordial con su primo. Ahora, casi un mes después, la hija de Terelu Campos sorprende al anunciar que su relación es inexistente. La joven revela en 'Fiesta' que aún no ha conocido al nieto de Carmen Borrego y no tiene intención de preguntarle a su hijo cuándo va a llegar el momento. "No me voy a presentar a un sitio donde no me han invitado. Si me manda un mensaje voy encantada. Si él no me invita y no quiere que vaya, yo no voy a hacer nada. A día de hoy, no tengo ninguna relación con José, cada uno tiene su vida, tampoco viene a ninguna comida familia. Mi prima, sí", comentaba.

De la misma forma, Alejandra Rubio vuelve a insistir en que no tiene ningún problema con su primo y su mujer y considera que siempre les tendió la mano tras la publicación de los polémicos audios. La colaboradora de 'Fiesta' cuenta que su primo "tiene que solucionar otras cosas primero con su madre" y pone sobre la mesa que no se habría producido ninguna reconciliación entre José María y Carmen Borrego. "Me parece un tema complicado y no quiero sacarlo cuando estamos cenando. Sé que Carmen lo pasa mal. No está solucionado", admite.

Alejandra Rubio vuelve a dar la cara por su tía, Carmen Borrego

No es la primera vez que Alejandra Rubio toma partido y da la cara por su tía, con la que ahora mantiene una estrecha relación tras protagonizar varias idas y venidas en los platós de televisión. En concreto, la hija de Terelu Campos insiste en que la actitud que tiene su primo con Carmen Borrego no le gusta. "Puede estar en camino la reconciliación, pero no se han arreglado las cosas", insiste. Igualmente, sabe que su tía ha hecho cosas mal, pero no para que su hijo la castigue. "No se merece esto, lo digo de corazón. Él es el primero que ha participado de esto, si no quiere televisión... pero en el momento en el que entra a formar parte de esto pues ¡ajo y agua! Carmen ha dado la cara por él, públicamente ella se deja mal para defender a su hijo... ¿Qué culpa tiene Carmen de los audios?", reflexiona.