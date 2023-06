Alejandra Rubio, sobre el nieto de Carmen Borrego: "Nadie me ha invitado a conocerlo"

El pasado 5 de junio llegaba al mundo un nuevo miembro del clan Campos. José María, hijo de Carmen Borrego, y su mujer, Paola Olmeda, daban la bienvenida al pequeño Marc. Una feliz noticia que rápidamente se convirtió en una auténtica pesadilla para la colaboradora de televisión pues se enteró en directo del ingreso de su nuera para dar a luz. Tomó la decisión de no ir al hospital para que estuviera todo tranquilo y tuvo que esperar cuatro días para tener al recién nacido en sus brazos. A este respecto, Alejandra Rubio se ha pronunciado al respecto y ha dado la cara por su tía.

Alejandra Rubio ha salido a defender a su tía, Carmen Borrego, y ha asegurado que su primo, José María, algún día se arrepentirá de algunas cosas. Sabe que ha tenido sus más y sus menos con la hermana de su madre, Terelu Campos, pero tiene muy claro que la situación por la que ha atravesado no estaba bien y no se ha merecido muchas de las cosas que ha pasado. Sobre la llegada del nuevo miembro a la familia, la joven está feliz: "Le he dado la enhorabuena. Me enteré por 'Fiesta' porque estaba en casa y Saúl (Ortiz) me llamó para decírmelo. No le he conocido. Nadie me ha invitado a conocerlo. Es un momento de ellos y más adelante se verá. Quiero conocerle, pero no voy a hacer presión. Lo más importante es que Carmen lo conociera".

La hija de Terelu Campos también ha explicado que ha podido hablar con su tía sobre cómo se siente tras la llegada de su nieto, aunque ha asegurado que ella prefiere no dar detalles sobre su encuentro con el pequeño. "Me ha dicho que no va a decir nada más, tiene mucho miedo. Ella está en una situación complicada. Para mí, él se ha equivocado en cómo han sucedido los hechos, no se han hecho las cosas bien y me duele por ella", desvela.

Alejandra Rubio saca las garras por Carmen Borrego

Aunque siempre ha tenido muy buena relación con su primo, Alejandra Rubio cuenta que no tiene contacto diario con él: "Cada uno tiene su vida". Sabe que Carmen Borrego lleva mucho tiempo pasándolo mal y sabe que si ella intermedia no va a ayudar a que se solucione la situación. "Carmen creo que no se merece muchas cosas, han sido muy duros con ella. Ella es muy buena madre, no me quiero meter, no me meto. Prefería no decir nada, es mi familia pero no me tengo que meter en eso, igual podría haber perjudicado más", ha asegurado.