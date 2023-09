Alejandra Rubio se despide de su abuela, María Teresa Campos, con una desgarradora carta: “Sé que tu vida no ha sido fácil”

Hoy es un día triste para el mundo de la comunicación. María Teresa Campos ha muerto a los 82 años tras dos días ingresada en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muchos son los rostros conocidos que han querido rendirle su particular homenaje a la periodista, pero si hay uno que ha sorprendido e impactado es el de su nieta Alejandra Rubio. La nieta más mediática de Teresa ha querido despedirla con una carta abierta cargada de emoción y de anécdotas que se quedarán para siempre en el recuerdo de ambas. Unas emotivas palabras, escritas desde el corazón, que arrancaban así: "Esta carta es para ti, para decirte una vez más si cabe lo mucho que te quiero y lo agradecida que estoy de haber compartido tanto tiempo contigo”.

Esta carta, de hecho, la publica en ABC, el periódico donde trabaja desde hace unos años. La primera en leer sus textos era su abuela y la que la apoyó cuando decidió dar el salto al mundo de la comunicación, también: “Gracias por aconsejarme cuando empecé a trabajar en el medio, se que no era lo que más ilusión te hacía pero me veías y me regañabas si decía coletillas o me tocaba una oreja, el pelo o cualquier tic que tuviera. Gracias por estar siempre, por estar a mi lado mientras me veías crecer y gracias por enseñarme gran parte de lo que sé de la vida. Está más que claro que mi afición por la lectura viene de ti y de robarte libros, sin que te dieras cuenta, de tu inmensa biblioteca cada vez que iba a tu casa”.

Ambas compartían la pasión por la actuación

Pero si hay algo que compartían Alejandra y su abuela es su verdadera vocación. La de ambas. A María Teresa, que también estudió arte dramático, le habría encantado ser actriz. De hecho, ya embarazada de Terelu, hizo algunas representaciones en su Málaga natal. Esa pasión se la inculcó a su nieta: “Gracias por enseñarme a luchar para conseguir mis sueños, por animarme a estudiar lo que verdaderamente me gusta aunque no sea lo establecido, pero entre tú y yo sabemos que es algo que te hubiera encantado ejercer aunque finalmente elegiste otro camino”, dice una Alejandra rota, que no duda en decirle a su ‘abu’ que “hubieras sido también una gran actriz si te lo hubieras propuesto como todo lo que has conseguido en la vida”.

La mejor abuela que ha podido tener

Y justo eso, la vida de Teresa, es algo que Alejandra ha querido reivindicar en esta despedida pública a su abuela, en esta carta de agradecimientos: “Gracias por el legado que nos has dejado, por no haber parado de trabajar ni un segundo para darnos la mejor vida posible. Todo lo que hemos querido nos lo has dado a todos, siempre pendiente de cada detalle. Gracias por mantener a la familia unida, por escuchar nuestros problemas, por ser la mejor consejera, por ayudarnos en cualquier situación y gracias por darme un sitio en tu casa cuando pasaba malos momentos”, confiesa Alejandra.

Aunque, en realidad, lo que más desgarra de esta misiva es la confesión que le hace Alejandra a la propia Maria Teresa, a la que seguro que le llega su mensaje: “Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos. Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla son para ti”.