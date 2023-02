Alejandra Rubio sale en defensa de Carmen Borrego: "Nadie tiene derecho a separar a un nieto de su abuela"

SEMANA te contaba en exclusiva que José María, el hijo de Carmen Borrego, y su mujer, Paola, estaban esperando un niño. Una noticia de la que se enteraba la hija de María Teresa Campos por esta revista y no por su primogénito, algo que provocaba que se viniera abajo. A este respecto, Alejandra Rubio se ha pronunciado al respecto y ha reconocido que ella también se enteró por esta revista del sexo del bebé que espera su primo. La hija de Terelu Campos se ha mostrado muy contundente y asegura que se arrepentirá de todo lo que está ocurriendo.

Alejandra Rubio no entiende muchas de las cosas que están ocurriendo entre su tía Carmen Borrego y su hijo José María. Cuenta que no tiene relación con su primo a día de hoy, pero le consta que pregunta constantemente por cómo se encuentra María Teresa Campos. "Me ha sorprendido todo esto. Carmen no es perfecta, se ha equivocado muchas veces, pero creo que no se merece como madre esto", reflexiona la joven.

Considera que su primo está mal influenciado por su mujer y la madre de esta puesto que nunca se han sentado todos a hablar después de que se publicaran los polémicos audios en los que Paola criticaba abiertamente al clan Campos. "Lo que me preocupa es que él pueda estar mal influenciado. Nunca habían estado sin hablarse tanto tiempo. Nadie tiene derecho a separar a un nieto de su abuela", insiste la hija de Terelu Campos. La nieta de María Teresa Campos también hace hincapié en que su tía lo está pasando mal y espera de corazón que las cosas cambien cuando nazca el pequeño. "Él se arrepentirá de esto, una madre es una madre y eso no cambia nunca. A mí me da mucha pena", cuenta.

José María y Paola celebraron la babyshower sin Carmen Borrego

Antes de publicar las imágenes más cómplices de José María con su suegra, SEMANA contaba en exclusiva que la pareja había celebrado ya la tradicional babyshower. No faltaron las anécdotas, las risas, los bailes y una gran tarta con el símbolo de interrogación en el centro. Todos los asistentes estaban deseando saber si el nuevo miembro de la familia va a ser niño o niña. Solo hubo una ausencia muy destacada y es que tal y como hemos podido saber, Carmen Borrego ni acudió a la fiesta ni se la esperaba. Aunque no es de extrañar, teniendo en cuenta la tensa relación que han mantenido nuera y suegra desde que se destapasen los incendiarios audios de la mujer de José María.