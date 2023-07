Sin filtros, así se ha pronunciado Alejandra Rubio sobre su primo, José María Almoguera. "Cuando digo algo en privado, también lo digo en público. Siempre he sido super sincera. Yo aclaro las cosas, por mentiras no paso", ha afirmado la joven para despejar todas la dudas y negar que hubiese criticado al hijo de Carmen Borrego.

Esta nueva polémica surge a consecuencia de una conversación privada que mantuvo con algunos compañeros del programa 'Fiesta'. Ella ha negado haber criticado a su primo en las bambalinas de Mediaset. "Yo no he llamado a José ni caprichoso ni malcriado, tampoco que era el nieto favorito de mi abuela. Solo he dicho que la relación de José y Carmen ha pasado por momentos complicados y lo dije en una conversación privada con compañeros. También dije que José tuvo una época rebelde cuando era adolescente porque es verdad". Además, Alejandra Rubio ha aprovechado para sacar la cara por su tía, Carmen Borrego. "A mí lo único que me daba pena es que a Carmen se le estaba dejando de una forma que no se merece. Todos podemos hablar de nuestra familia. Todos podemos hablar de forma privada". La joven ha recalcado que había mantenido una reciente conversación con su primo para aclarar este asunto, también ha recordado que sigue sin conocer al hijo de este.

Carmen Borrego sale en defensa de Alejandra Rubio

Carmen Borrego no ha dudado en coger el teléfono para defender a su sobrina. La colaboradora llamaba a 'Fiesta' para aclarar de una vez por todas este asunto. "Si mi sobrina tiene un comentario de su primo fuera del programa, creo que está en su absoluto derecho. Todos podemos hablar de nuestra familia. No lo ha hecho públicamente y así la voy a respetar porque no lo ha hecho públicamente", indicaba.

La hija pequeña de María Teresa Campos explicaba que su intervención solo tenía el objetivo de dar la cara por su sobrina. "Solo llamo para apoyar a Alejandra. Para decir que tanto mi hermana como Alejandra me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida. Estoy super agradecidas a ellas". Respecto a cómo se encuentra la relación con su hijo, Carmen Borrego ha manifestado lo siguiente: "Quiero decir públicamente que yo adoro a mi hijo y adoro a mi nieto. Toda la relación que tengamos seguirá siendo privada".