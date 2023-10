Alejandra Rubio reacciona al regreso de Bigote Arrocet tras la muerte de María Teresa Campos

Edmundo Bigote Arrocet ha regresado a España y, como era de esperar, su visita a nuestro país no ha pasado por alto. Y es que la carta que dedicó el que fuera pareja de María Teresa Campos a la veterana periodista levantó algunas ampollas. Han pasado solo apenas dos semanas desde que el chilenoargentino compartiera en las redes unas líneas en memoria de la malagueña. Un gesto que no ha sentado del todo bien a los miembros del clan Campos. Sobre este asunto se ha pronunciado Alejandra Rubio. No se pierda el vídeo para ver su reacción cuando le preguntan por Bigote.

Al conocer que Edmundo 'Bigote' Arrocet h ha regresado a Madrid, Alejandra Rubio responde con indiferencia: "Ah, muy bien". Asimismo, ha comentado que el que fuera pareja de María Teresa tiene todo el derecho del mundo a ir a la capital cuando le plazca: "Ni que Madrid fuera nuestro". Deja claro con sus palabras y con su actitud que no gran tiene interés por los últimos acontecimientos en la vida del comediante.

En su regreso a España, Bigote Arrocet no ha respondido sobre la carta que escribió a María Teresa Campos tras su muerte

La colaboradora asegura no saber nada acerca de la carta de Bigote en la que critica a Terelu Campos y Carmen Borrego. "Ay, no tengo ni idea, gordi. No me he enterado, no me he enterado", confiesa. Y marca distancias con él: "Que haga lo que quiera". Por su parte, a Bigote también le han preguntado por la misiva que escribió a María Teresa Campos y que compartió públicamente en sus redes sociales. “Querido Saúl: me gustaría que Dios me hubiera bendecido con el don que le dio a Rubén Darío, Gabriela Mistral o la fácil y magistral pluma de Giovanni Papini para poder desahogar mi corazón con desenvoltura y poder expresar las cosas más lindas y destacables que atesoré durante los cinco años y siete meses que viví junto a Teresita, su verdadero nombre. Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas”, arrancaba diciendo aquella carta.

Alojado en un hotel en el centro de Madrid, Bigote no ha querido hacer declaraciones sobre las palabras que tanto han dado que hablar. Estas reflejaban de manera clara qué recuerdo le queda de su relación de casi seis años con María Teresa Campos: “Quiero destacar su amor al trabajo, su inteligencia, la facilidad de palabra y su carácter fuerte en algunos momentos. Pero también su capacidad para moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos. Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras. Trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Creo que, de todos, el que más la conoció después de mí, fue Gustavo”.