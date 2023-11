Alejandra Rubio reacciona a los ataques de Meli Camacho a Bigote Arrocet

La entrevista de Meli Camacho en SEMANA no ha dejado a nadie indiferente. En el último número de la revista, la gran amiga de María Teresa Campos ha hablado largo y tendido sobre la actitud que Bigote Arrocet tuvo con la periodista cuando aún estaba viva. Unas incendiarias declaraciones a las que ahora ha reaccionado Alejandra Rubio.

La joven ha reaparecido en ‘Así es la vida’ dispuesta a responder a las palabras de la confidente de su abuela. Y vaya si lo ha hecho. Alejandra Rubio ha calificado al que fuera novio de María Teresa como “bastante manipulador”: “Meli, desde que yo tengo uso de razón es íntima de mi abuela. Yo he pasado todos los veranos y toda mi infancia con ella y ella siempre ha estado a su lado y ha visto muchas cosas”, ha comenzado explicando.

La colaboradora considera que una relación de amistad suele ser más fluida que una familiar a la hora de contar cosas íntimas, motivo por el que Meli tiene cierta información que el clan Campos no: “Cuando tienes relación con un amigo no es lo mismo que un familiar, con un amigo compartes mucho más que con la familia no compartes, y si ha hablado y ha hablado tan claro y tan contundente es porque está harta de escuchar mentiras y todo lo que se está diciendo. A mí me parece bien que cuente su versión, ha dicho cosas que yo ni siquiera sabía”, ha asegurado, depositando toda su confianza en el testimonio de la entrevistada por SEMANA.

En su charla con esta revista, Camacho ha aseverado que el humorista llamó a la prensa para que acudiera al lugar en el que se había citado por primera vez con María Teresa. Algo que también ha comentado Alejandra: “Lo de que Edmundo llamó a la prensa es algo que se comenta muchísimo, así que no me sorprende que él llamara a la prensa en la primera cita para que les sacaran”, ha indicado. Unas palabras que demuestran que, pese a haber gozado de una muy buena relación amistosa con Bigote Arrocet, la hija de Terelu Campos ya no tiene ni un ápice de cariño hacia el que fuera compañero de vida de su abuela.

Meli, la gran amiga de María Teresa Campos destroza a Bigote Arrocet

En el último número de SEMANA, disponible a partir de este miércoles en todos los kioscos españoles y de manera online, Meli Camacho ofrece una entrevista en la que destapa toda la verdad sobre la relación de Edmundo Arrocet y María Teresa Campos. La gran amiga de la periodista no ha podido aguantar más los ataques del humorista a las Campos y ha roto su silencio para definirle como “un farsante y un impostor”.

Solo ella puede hablar con conocimiento de causa al haber sido una de las personas que más tiempo ha permanecido al lado de María Teresa. Compartió viajes con la pareja y ciertos momentos cotidianos que ahora la permiten desmentir al exnovio de la presentadora y posicionarse con la familia Campos en su particular guerra en común.