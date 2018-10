Alejandra Rubio prepara un radical cambio de look

Alejandra Rubio nos tiene acostumbrados a una melena larga morena, pero ahora se ha decantado por hacerse un radical cambio de look: ¿se atreverá?

Alejandra Rubio ya ha pisado su primer plató. La hija de Terelu Campos está viendo cómo su vida profesional va mejorando poco a poco. No solo es ya una ‘influencer’ con más de 134.000 seguidores, sino que está inmersa en sus estudios de Diseño de Moda en el Instituto Europeo di Design.

[Más información: Alejandra Rubio estalla contra unos amigos que la han traicionado por ser hija de Terelu Campos]

Alejandra Rubio no descarta dedicarse al mundo de la televisión, siempre y cuando sea para hablar de moda. Además, acaba de estrenarse por primera vez en un plató de televisión en el programa ‘Morning Glory’ en la radio de Mediaset y no podría ser la única vez que lo haga, ya que se ha notado muy cómoda. Aunque estaba algo nerviosa,siempre y cuando sea para hablar de moda.

Ha estado acompañada en algún momento de la entrevista de su gran amigo Aless Gibaja, del que pocas veces se separa.

Pues bien, entre nuevos proyectos profesionales, la hija de Terelu Campos se plantea un radical cambio de look. La joven ha querido contar con la opinión de sus fieles seguidores, con los que ha compartido una encuesta para ver qué piensan: “¿Qué os parece si me pongo el pelo de este color?”, preguntaba junto a dos respuestas: “Sí o Ni de broma”.

Mientras se decide si someterse a un cambio radical o no, Alejandra Rubio ha acudido a la peluquería en las últimas horas, pero no para ponerse rubia. Y es que ha querido estar perfecta para su gran debut en la televisión. Estamos deseando verla con un nuevo look, ¿y vosotros?